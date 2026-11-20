Nessun segnale di de-escalation in Ucraina dopo i colloqui tra Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping a Shenzhen. Nella notte tra giovedì e venerdì l’esercito russo ha sferrato un durissimo attacco con più di 400 droni e 110 missili, come ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, causando la morte di almeno otto persone. Il bombardamento è arrivato dopo che Putin ha minacciato una risposta “dolorosa” agli attacchi di Kiev contro il ponte di Kerch, simbolo dell’occupazione russa della Crimea.

Nell’ondata di raid, due missili e un drone sono caduti in territorio polacco, ovvero in territorio Nato. Uno dei missili si è schiantato nei pressi del villaggio di Nowy Lipowiec, a circa 60 chilometri dal confine fra Polonia e Ucraina, e a soli 75 chilometri dal luogo in cui migliaia di soldati europei stavano partecipando a un’esercitazione militare della Coalizione dei Volenterosi. Le manovre, iniziate il 9 novembre, si svolgono in preparazione di una possibile missione in Ucraina, che inizierebbe una volta terminato il conflitto.

Il premier polacco Donald Tusk, che in giornata ha avuto un colloquio telefonico con il segretario generale della Nato, ha parlato di una “provocazione intenzionale“. Mark Rutte ha riferito che “in risposta alle gravi violazioni dello spazio aereo polacco sono stati fatti decollare i caccia” dell’Alleanza.

Ad accendere ulteriormente le tensioni tra la Russia e l’Europa è stato il tentativo, orchestrato dall’intelligence russa, di assassinare un rapper ucraino, Kyivstoner, in territorio danese, come ha riferito lo stesso governo della Danimarca. Due persone sono state arrestate e Copenaghen ha espulso l’addetto militare russo. Il ministro degli Esteri Lars Lokke Rasmussen ha annunciato di voler bloccare il rilascio di visti non essenziali ai cittadini russi, e ha sollecitato l’Ue ad adottare la stessa misura.

La nuova fase di tensione è arrivata a poche ore dal vertice della Coalizione dei volenterosi a Berlino, a cui hanno partecipato anche gli inviati Usa Jared Kushner e Steve Witkoff e a cui si è collegato Donald Trump mentre era di ritorno dalla Cina. Secondo indiscrezioni riportate da Axios, il presidente americano avrebbe detto agli europei che Putin “vuole la fine della guerra”. Il tycoon ha ribadito la sua visione nel corso di una conferenza stampa in cui ha fatto il punto sul suo viaggio in Asia. Putin vuole che la guerra “finisca attraverso mezzi diplomatici”, ha sostenuto, mentre Zelensky ha collegato la pioggia di missili e droni lanciata dallo zar nella notte agli “incontri deboli” avuti in Cina.

“Per noi Putin è un killer”, ha detto il leader ucraino in un’intervista alla Cnn, durante la quale gli è stato chiesto un commento sulle parole di Trump, che ha chiamato Putin “amico” durante l’incontro a Shenzhen. Nonostante nella giornata di giovedì i leader europei e gli inviati Usa abbiano posto l’accento su alcuni passi avanti fatti nell’ambito dei negoziati per porre fine al conflitto in Ucraina, gli ultimi sviluppi non fanno ben sperare. Dopo che giovedì Putin ha annunciato di aver inviato gli europei a Mosca “per comprendere la loro posizione”, il vice ministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov, ha chiarito che “l’invito rivolto ai rappresentanti di Francia, Germania e Regno Unito non significa che la Russia abbia accettato il loro coinvolgimento nei colloqui di pace sull’Ucraina mediati dagli Stati Uniti”. Mosca non sembra avere fretta nella risoluzione del conflitto, al contrario di Trump che, secondo quanto riporta il ‘Financial Times,’ vorrebbe un accordo entro l’inizio di gennaio, ovvero prima che i Democratici assumano il controllo del Congresso. Queste tempistiche, secondo un alto funzionario ucraino che ha parlato con il quotidiano britannico, hanno alimentato il timore a Kiev che Zelensky venga costretto ad accettare un’intesa alle condizioni di Mosca.