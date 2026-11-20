Il presidente Usa Donald Trump tiene una conferenza stampa nella briefing room della Casa Bianca all’indomani dell’incontro trilaterale di Shenzen con i presidenti di Cina e Russia Xi Jinpig e Vladimir Putin. Quella che si è appena conclusa è stata “una delle visite di maggiore successo nella storia americana e dell’Asia. Gli Usa sono entrati in questo viaggio da una posizione di forza diplomatica e economica”, ha detto Trump, affiancato dal vicepresidente JD Vance e dal segretario di Stato Marco Rubio. “Sono stato onorato del fatto che il presidente Xi sia venuto ad accogliermi all’aereo. Ciò dimostra che ci rispetta. Non è andato ad accogliere ‘Sleepy Joe’ all’aereo: questo ve lo posso dire”, ha sottolineato, con riferimento all’ex presidente americano Joe Biden. “I tassi di interesse sono troppo alti, perché abbiamo una Fed molto politica, ma non do la colpa al presidente è solo che la Fed è troppo politica”, ha dichiarato il capo dell’amministrazione di Washington, aggiungendo che con tassi di interesse più bassi, gli Usa potrebbero avere una crescita del pil fino al 20%.

“Con Xi stabiliremo insieme paletti per l’Ai”

“Il presidente Xi ed io concordiamo sul fatto che stabiliremo, insieme, dei paletti” sull’intelligenza artificiale“, ha detto Trump. “Lo faremo noi due, perché di fatto non esiste un terzo incomodo. Voglio dire, noi siamo nettamente in testa. Noi siamo primi, loro sono secondi. E dopo di noi non c’è nessuno che si avvicini minimamente. Non credo che accadrà mai”, ha aggiunto il presidente. “Non permetteremo che i data center vengano collocati in altri Paesi, perché la Cina se li prenderebbe tutti, non consentiremo alle nostre aziende di costruire data center al di fuori del nostro Paese” e se lo faranno “li tasseremo pesantemente”, ha avvertito. “Non so se questa sia una notizia dell’ultima ora. Non l’ho nemmeno ancora detto ai miei collaboratori”, ha fatto sapere il capo della Casa Bianca.

“Putin vuole risolvere la guerra in Ucraina con mezzi diplomatici”

Vladimir Putin vuole che la guerra con l’Ucraina “finisca attraverso mezzi diplomatici“, ha detto Donald Trump, riferendo del suo incontro con il leader russo a Shenzen. “Stiamo avendo degli ottimi colloqui. Credo che ci siano delle ottime possibilità di riuscita”, ha aggiunto. “Non voglio parlare di garanzie di sicurezza, perché dobbiamo prima avere un accordo, ha affermato sulla possibilità che a Kiev vengano applicate le condizioni dell’Articolo 5 del Trattato Nato.

“Non sono sicuro che la denuclearizzazione possa mai avvenire”

Donald Trump ha toccato anche il tema della denuclearizzazione, oggetto della dichiarazione conclusiva del vertice di Shenzen e ha affermato di non essere certo che la denuclearizzazione “possa mai avvenire”. “Quindi, lo vedo più come un deterrente”, ha aggiunto.

“Vorrei che Huang si scusasse e tornasse a Nvidia“

Trump torna a difendere l’ex ceo di Nvidia, Jensen Huang. “Vorrei che Jensen facesse delle grosse scuse e tornasse” alla guida di Nvidia, ha detto il presidente nella conferenza stampa alla Casa Bianca. “Dobbiamo proteggere le nostre persone brillanti e Jensen è uno di loro”, ha detto ancora il presidente Usa.