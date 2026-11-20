L’esercito polacco ha dichiarato di aver avviato un’indagine su una “sospetta violazione” dello spazio aereo del Paese avvenuta venerdì mattina. Una squadra di ricerca e soccorso è stata inviata in una zona dove potrebbe essere caduto un oggetto, con l’obiettivo di verificare un segnale radar rilevato e le segnalazioni dei residenti locali, ha dichiarato l’esercito. L’incidente si è verificato mentre migliaia di soldati europei partecipavano a un’esercitazione in Polonia per prepararsi a una potenziale missione postbellica in Ucraina. Le immagini riprese da telecamere a circuito chiuso e da un telefono cellulare nella regione, raccolte dall’agenzia di stampa PAP, mostra una forte e rumorosa esplosione, accompagnata da un lampo luminoso, che sembrava essersi verificata in una zona boschiva. Elicotteri militari e veicoli di soccorso sono stati avvistati nelle vicinanze e la polizia ha istituito posti di blocco temporanei mentre erano in corso le indagini sull’incidente.