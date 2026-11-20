L’incursione di un oggetto russo nello spazio aereo della Polonia, nel contesto del massiccio attacco russo sull’Ucraina, è stato probabilmente una provocazione intenzionale programmata in concomitanza con le esercitazioni militari europee in altre zone del Paese. Lo ha affermato il primo ministro polacco, Donald Tusk. L’incidente ha alimentato le tensioni tra l’Europa e Mosca proprio mentre gli Stati Uniti sono intenzionati a dare slancio ai colloqui che stanno mediando per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, iniziata con l’invasione su vasta scala da parte di Mosca quasi cinque anni fa.