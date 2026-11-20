La Polonia ha fatto scattare l’allerta per una possibile violazione del proprio spazio aereo nel contesto del massiccio attacco russo delle ultime ore contro l’Ucraina, condotto con missili balistici, missili da crociera e droni. Le autorità di Varsavia hanno attivato le procedure di sicurezza, fatto decollare aerei militari e innalzato il livello di allerta della difesa aerea. L’allarme ha interessato diverse contee delle regioni di Lublino e Precarpazia, ma è stato successivamente revocato. Nel frattempo, le squadre di emergenza hanno individuato un oggetto non identificato nella zona di Bilgoraj.

Il primo ministro polacco Donald Tusk (Foto AP/Beata Zawrzel)

La sospetta violazione dello spazio aereo

Il vice primo ministro e ministro della Difesa polacco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ha dichiarato che gli oggetti che hanno violato lo spazio aereo polacco sono caduti in tre luoghi diversi: in due casi si ipotizza che si tratti di un missile, mentre nel terzo caso sembra probabilmente trattarsi di un drone a reazione. Lo riporta la stampa locale. Gli oggetti sono caduti nelle seguenti località: Molodycz, nel distretto di Jaroslaw, Rudnik nad Sanen, nel distretto di Nisko, e Nowy Lipowiec, nel distretto di Bilgoraj. “In quest’ultimo caso, tutto ciò che possiamo affermare è che si trattava di un missile Kh-101 che ha violato lo spazio aereo polacco e si trova in questa località. Nel secondo caso, potrebbe trattarsi anch’esso di un missile, mentre nel terzo si è trattato molto probabilmente di un drone a reazione”, ha dichiarato Kosiniak-Kamysz.

Another violation of Polish (and NATO) airspace as a result of the massive Russian attack on Ukraine demonstrates the threats posed by Russian aggression to the whole of Europe and the transatlantic community. While Moscow tries to initiate discussions about the “new security architecture of Europe,” Russian missiles and drones directly undermine the existing security order in Europe. The first step toward strengthening it would probably be to cease such attacks. Ukraine holds the first line of defense against the Russian threat. By supporting Ukraine’s capabilities, allies are protecting their own people and their security. Now it is critical to ramp up pressure on Russia, strengthen Ukraine’s air defense, and advance peace efforts. We stand in solidarity with Poland and the Polish people. We are working closely together to provide all necessary assistance in investigating this incident and preventing such threats in the future. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 20, 2026

Kiev: “La Russia minaccia l’intera Europa”

Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha espresso solidarietà alla Polonia, collegando l’episodio agli attacchi russi contro il suo Paese. “Un’altra violazione dello spazio aereo polacco (e della Nato), a seguito del massiccio attacco russo contro l’Ucraina, dimostra le minacce che l’aggressione russa rappresenta per l’intera Europa e la comunità transatlantica”, ha scritto su X. Sybiha ha poi invitato gli alleati a intensificare la pressione su Mosca e a rafforzare la difesa aerea ucraina, assicurando la collaborazione di Kiev con Varsavia nelle indagini sull’incidente e nella prevenzione di nuove minacce.