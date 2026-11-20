Un edificio di tre piani crolla improvvisamente, mentre un autobus passa nelle vicinanze. È il momento ripreso dalla dashcam del mezzo e diffuso dalla Metropolitan Transportation Authority di New York. Il cedimento, avvenuto mercoledì a Brooklyn, ha provocato otto morti. La struttura ospitava appartamenti e attività commerciali. Poco prima del crollo, alcuni residenti avevano segnalato vibrazioni provenienti dal cantiere adiacente, mentre un testimone aveva riferito di aver visto cadere alcuni mattoni. Le indagini sono ancora in corso e il caso ha riacceso le polemiche sulla sicurezza degli edifici e sui controlli dei cantieri. Alcuni funzionari cittadini chiedono ora di aumentare il numero degli ispettori del Dipartimento dell’Edilizia.