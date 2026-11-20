Nuovi guai giudiziari per l’attore francese Gérard Depardieu. Mediapart ha rivelato che un’attrice ha sporto denuncia nel maggio 2025 contro il protagonista di Cyrano de Bergerac nonché contro lo scrittore Michel Houellebecq per stupro di gruppo durante le riprese di una scena del film Thalasso nel 2018. Una fonte vicina al caso ha confermato a Le Parisien l’apertura di un’inchiesta giudiziaria sulla vicenda. Gérard Depardieu è sospettato di stupro e aggressioni sessuali di gruppo mentre Michel Houellebecq è accusato di aggressioni sessuali e complicità in stupro di gruppo.