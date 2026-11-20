Il conte Charles Spencer, fratello della principessa Diana, in un’intervista in esclusiva rilasciata a Verissimo che andrà in onda domenica 22 novembre su Canale 5, parla del suo best seller ‘Canto del cigno. Diana, mia sorella’ e tocca anche l’argomento della tragica morte di Lady D, avvenuta il 30 agosto 1997 in un incidente d’auto a Parigi, quando la vettura su cui viaggiavano la principessa del Galles e il compagno Dodi Al-Fayed, inseguita da paparazzi, si schiantò nel tunnel dell’Alma. “Credo che”, se a Diana non fosse stata tolta la protezione reale, “non ci sarebbe stata quella corsa folle a Parigi che ha portato allo schianto e probabilmente ci sarebbe stato un autista diverso”. Nel libro ha rivelato che Re Carlo avrebbe detto che Diana sarebbe stata presto dimenticata. E’ stata “un’uscita piuttosto spiacevole, qualcosa che non avrebbe mai dovuto dire al fratello di una persona appena deceduta”, ha affermato. Sulla replica di Buckingham Palace che ha sostenuto che i suoi ricordi siano stati offuscati dal dolore, il conte ha risposto che non c’è stata “nessuna negazione da parte di Buckingham Palace” rispetto a quello che ha detto. “Non contestano quello che ho scritto”, ha aggiunto. Il fratello di Diana ha poi criticato la scelta di far camminare William e Harry dietro il feretro della madre. “Credo che sia stata un’idea mostruosa, totalmente sbagliata”, “sono certo che Diana non l’avrebbe mai voluto perché adorava i propri ragazzi. Avrebbe voluto che venissero protetti”. Parlando del rapporto con i nipoti ha affermato che lui per loro c’è, se ne hanno bisogno. “Harry è venuto a trovarmi quest’estate. Se William volesse venire, sarebbe sempre il benvenuto. Cerco sempre di proteggerli”.

“In alcuni momenti ho pensato di farla finita“

“Ci sono stati momenti in cui ho pensato di farla finita perché era troppo da affrontare. Pensavo di non potercela fare, ma sono qui”, ha detto Spencer, che torna sulle circostanze della morte di Diana, parla del legame con William e Harry e confida le difficoltà affrontate dopo la scomparsa della sorella. Rispondendo a una domanda sulle visite di Diana alle scogliere di Beachy Head, il conte ha affermato: “credo che ci andasse quando si sentiva sola, ma da fratello non penso che avrebbe mai compiuto un gesto estremo. L’amore per i suoi figli glielo avrebbe impedito”. Charles Spencer ha confidato poi di sentire la mancanza della sorella. “Quando si perde un fratello o una sorella è una ferita che non guarisce mai, perché è come se una parte della tua identità se ne fosse andata”, ha affermato nell’intervista con Silvia Toffanin.