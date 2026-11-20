Violenti scontri a Haiti, dove le forze armate e la polizia hanno avviato una nuova offensiva contro le bande che controllano da anni alcune aree strategiche del Paese. Al centro delle operazioni Martissant, nella zona occidentale di Port-au-Prince, snodo fondamentale per i collegamenti tra la capitale e le regioni meridionali e occidentali. Secondo la Polizia nazionale, almeno 34 presunti membri delle bande sono stati uccisi negli scontri di giovedì, durante un’operazione condotta anche con il supporto della società privata di sicurezza Vectus Global. I media locali riferiscono di intensi combattimenti e dell’impiego di droni esplosivi. Intanto prosegue l’offensiva della forza internazionale sostenuta dall’ONU, mentre circa 2.500 soldati salvadoregni sono stati schierati nel Paese. Le operazioni hanno preso di mira anche le residenze di due potenti capi delle bande, Jeff e Lanmò San Jou, che non sono rimasti uccisi.