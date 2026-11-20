Londra, 20 novembre 1947. In un Regno Unito ancora segnato dalle ferite della Seconda guerra mondiale, migliaia di persone si radunano lungo le strade per assistere alle nozze dell’allora principessa Elisabetta, futura regina, con Filippo Mountbatten. La cerimonia si celebra nell’Abbazia di Westminster, davanti a circa duemila invitati. I due si erano conosciuti nel 1934, quando erano ancora giovanissimi, e il loro fidanzamento era stato annunciato ufficialmente nel luglio del 1947.

Guidati dal reverendo Alan Campbell Don, decano dell’Abbazia di Westminster, la principessa Elisabetta e suo marito, il principe Filippo, duca di Edimburgo, passano davanti alla Tomba del Milite Ignoto mentre si dirigono verso la porta ovest dell’Abbazia di Westminster dopo il loro matrimonio, il 20 novembre 1947

Per l’occasione Elisabetta indossa un abito di seta avorio firmato Norman Hartnell, decorato con perle e cristalli e accompagnato da uno strascico di quasi quattro metri. Il Paese è ancora sottoposto al razionamento e anche la futura regina deve utilizzare 200 buoni aggiuntivi per acquistare il tessuto. Le nozze diventano un momento di speranza e rinascita. Quel matrimonio durerà oltre 73 anni, fino alla morte di Filippo, nel 2021.