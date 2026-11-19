È durato circa 40 minuti il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin a margine del vertice Apec (Asia-Pacific Economic Cooperation) di Shenzhen, in Cina. I due presidenti, statunitense e russo, incontreranno in seguito anche il numero uno cinese Xi Jinping nell’annunciato colloquio trilaterale. L’accesso alla stanza dove si trovano i leader, spiega la Cnn, è strettamente limitato, ed è stata consentita la presenza di una sola telecamera.