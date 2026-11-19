È durato circa 40 minuti il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin a margine del vertice Apec (Asia-Pacific Economic Cooperation) di Shenzhen, in Cina. I due presidenti, statunitense e russo, incontreranno in seguito anche il numero uno cinese Xi Jinping nell’annunciato colloquio trilaterale. L’accesso alla stanza dove si trovano i leader, spiega la Cnn, è strettamente limitato, ed è stata consentita la presenza di una sola telecamera.
Punti chiave
- Xi: "Nostre relazioni stabili e in miglioramento"
- Trump: "Indicazioni che Teheran stia valutando armi biologiche"
- Concluso l'incontro Trump-Xi
- Trump: "Con Xi breve accenno al caso Nvidia, è una vera tragedia"
- Trump: "Io e Xi vogliamo che la guerra finisca, conto sull'aiuto della Cina"
- Trump: "Io e Xi convinti che Teheran non può avere un'arma nucleare"
- Trump: "Con Xi rapporto eccezionale, amicizia sempre più stretta"
- Cremlino: "L'incontro Trump-Putin è andato molto bene, Ucraina al centro"
- Iniziato l'incontro Trump-Xi a Shenzhen
- Trump: "Putin un mio amico, ottimo rapporto da molti anni"
Le relazioni tra Stati Uniti e Cina sono state “nel complesso stabili e in miglioramento”. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, incontrando il suo omologo americano Donald Trump a Shenzhen, a margine del vertice Apec. “Gli sforzi che lei ha compiuto sono sotto gli occhi di tutti e passeranno alla storia”, ha aggiunto Xi.
“Ci sono indicazioni che l’Iran stia valutando il gas e le armi biologiche”. Lo ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista a Fox News. “Se dovesse succedere, li annienteremo”, ha aggiunto.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente della Cina Xi Jinping hanno concluso un colloquio durato circa un’ora. È stato il loro terzo incontro faccia a faccia quest’anno. A seguire, a margine del vertice Apec in corso a Shenzhen, in Cina, è in programma l’incontro trilaterale con il presidente della Russia Vladimir Putin.
Del caso Nvidia “non ne abbiamo discusso in modo approfondito, potrei avervi fatto solo un breve accenno, perché è una vera tragedia. È una tragedia”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista a Fox News, aggiungendo di aver parlato brevemente del ceo dimissionario Jensen Huang con il presidente cinese Xi Jinping. “Alcune persone sono insostituibili. Era dieci anni avanti rispetto agli altri”, ha aggiunto Trump riferendosi a Huang, “è un uomo così brillante”.
Durante un incontro con il suo omologo Xi Jinping a Shenzhen, in Cina, a margine del vertice Apec, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sottolineato che gli Stati Uniti e la Cina sono desiderosi di contribuire a risolvere la guerra della Russia contro l’Ucraina. “Conto sull’aiuto della Cina nella guerra tra Russia e Ucraina. Vorrei che finisse. Credo di poter parlare a nome di entrambi su questo punto”, ha detto Trump, “stiamo entrambi cercando di dare il nostro contributo”.
“L’Iran non può avere un’arma nucleare, ne siamo entrambi fermamente convinti”. È quanto ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, incontrando il suo omologo Xi Jinping a Shenzhen, in Cina, a margine del vertice Apec.
“Io e il presidente Xi abbiamo instaurato un rapporto personale eccezionale. Davvero. Alcuni non ne sono contenti quando lo sentono, ma io ne sono molto felice”. È quanto ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, incontrando il suo omologo Xi Jinping a Shenzhen, in Cina, a margine del vertice Apec. Lo riporta la Cnn. “Ha giovato molto ai cittadini di entrambe le nostre nazioni e continuiamo a costruire questa amicizia, che si è fatta sempre più stretta, ed è stata davvero straordinaria”, ha aggiunto Trump.
L’incontro tra presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump “è andato bene”, con i due leader che “hanno discusso del conflitto in Ucraina e di questioni relative alle relazioni bilaterali”. Lo ha dichiarato Yury Ushakov, consigliere del Cremlino per la politica estera, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale russa Tass.
Iniziato l’incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente statunitense Donald Trump a Shenzhen, a margine del vertice Apec in corso nella città cinese, che prevederà anche un incontro trilaterale tra Trump, Xi e il presidente russo Vladimir Putin. Lo riporta l’agenzia di stampa statale cinese Xinhua.
Il presidente Donald Trump ha elogiato il leader russo Vladimir Putin durante l’incontro bilaterale svoltosi a margine del vertice Apec di oggi a Shenzhen. Lo riporta la Cnn. Indicando Putin, Trump ha detto: “Chi è quello? È un mio amico”.
Trump è entrato nella stanza riservata al colloquio affiancato dal suo Segretario di Stato Marco Rubio e dal Segretario del Tesoro Scott Bessent, prima di stringere calorosamente la mano a Putin. “Abbiamo un ottimo rapporto da molti anni, ci conosciamo da tanto tempo e credo che da questa collaborazione possano nascere molte cose meravigliose, o almeno che possa essere l’inizio di qualcosa di positivo”, ha aggiunto Trump.
Il presidente statunitense Donald Trump ha indicato, intervistato da Fox News, il rapporto tra Mosca e Pechino come un fattore chiave dell’attuale architettura geopolitica.”Lavorano insieme, hanno un rapporto”, ha detto Trump, secondo cui “questo rapporto non avrebbe mai dovuto essere permesso” dato che i due Paesi un tempo erano “avversari naturali”.
Trump ha poi attribuito alle politiche energetiche dell’ex presidente Barack Obama la responsabilità dell’avvicinamento tra Russia e Cina: “Obama li ha avvicinati per via dell’energia”, ha affermato Trump, per il quale “la Cina ha un disperato bisogno di energia, e la Russia ne ha”. Trump ha sostenuto, riporta Fox News, che incontrare contemporaneamente Xi e Putin avrebbe offerto un vantaggio strategico, poiché i due leader collaborano strettamente.
“Questo è un Paese incredibile. Avete fatto un lavoro incredibile e tu sei un leader incredibile”. Lo ha affermato – riporta la Cnn – il presidente statunitense Donald Trump, nel corso del suo intervento al vertice Apec di Shenzhen, lanciando un’occhiata al presidente cinese Xi Jinping, seduto di fronte a lui al tavolo che ha riunito i leader partecipanti al vertice.
Iniziato l’incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin a margine del vertice Apec di Shenzhen, in Cina. Lo riporta la Cnn. I due leader incontreranno in seguito il leader cinese Xi Jinping nell’annunciato colloquio trilaterale. L’accesso alla stanza, spiega la stessa Cnn, è strettamente limitato, ed è stata consentita la presenza di una sola telecamera.