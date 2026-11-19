A Shenzhen, in Cina, lo storico trilaterale tra il presidente Usa Donald Trump, quello cinese Xi Jinping e il russo Vladimir Putin, a margine del vertice APEC. Seduto al tavolo con gli altri due leader, Trump ha affermato: “Troppo spesso i leader del passato hanno evitato di dialogare con le nazioni con cui avevano divergenze, mentre noi la pensiamo in modo opposto”. Trump ha presentato il suo incontro con Xi e Putin, due dei principali rivali degli Stati Uniti, come un’opportunità per definire le regole per il controllo degli armamenti nucleari e per iniziare a risolvere le guerre in Ucraina e in Iran. “Stiamo davvero facendo la storia”, ha detto Trump. “Gli Stati Uniti, la Russia e la Cina si trovano in una posizione unica per discutere su come ridurre il numero di armi nucleari sulla Terra e anche per diminuire il rischio che tali armi vengano utilizzate”. Trump ha inoltre aggiunto al suo programma di giovedì un incontro separato con Putin: “Discuteremo della guerra tra Russia e Ucraina, e lo abbiamo già fatto. Il presidente Putin e io abbiamo avuto una lunga conversazione oggi, che è durata parecchio”, ha detto il capo della Casa Bianca. “E penso che le cose stiano cambiando. Penso che lui e spero che anche l’altra parte desiderino la fine di questa guerra.”