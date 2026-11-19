Il sostegno militare e finanziario all’Ucraina, il coordinamento degli sforzi diplomatici per raggiungere una pace giusta e duratura e le future garanzie di sicurezza per Kiev, con il coinvolgimento degli Stati Uniti. Sono i principali temi al centro del vertice della Coalizione dei Volenterosi, in programma oggi a Berlino, con la partecipazione dei rappresentanti di circa 40 Paesi. All’incontro, convocato dal cancelliere tedesco Friedrich Merz insieme al presidente francese Emmanuel Macron e al premier britannico Andy Burnham, partecipano, tra gli altri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e gli inviati del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. Parteciperà anche il segretario generale della Nato, Mark Rutte. Nel video gli arrivi degli inviati Usa, il premier britannico Burnham, il presidente francese Macron e quello ucraino Zelenzky alla Cancelleria federale tedesca.