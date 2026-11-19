Il principe Harry, in un’intervista al Telegraph durante una sua recente visita a Leopoli, in Ucraina, ha parlato della possibilità di tornare nell’esercito. “Chi di noi ha prestato servizio dovrebbe essere pronto a farlo di nuovo”, “se mi venisse chiesto di arruolarmi di nuovo, se ce ne fosse bisogno, sarei pronto al 100% a servire il mio Paese, insieme ai miei compagni veterani e al personale militare”. Il duca di Sussex vi si è recato a sorpresa per assistere alle selezioni nazionali da cui verrà scelta la squadra per gli Invictus Games del prossimo anno. L’Ucraina è un Paese e una causa che “continua a richiamarmi”, ha detto Harry. A proposito della Russia ha detto che ha bisogno di una “strategia d’uscita” perché il numero dei suoi soldati uccisi in prima linea è “folle” e “sono tutti costretti a combattere” ma “nessuno vuole farlo”.

“Penso che ormai tutta l’Europa abbia preso coscienza di questa minaccia. Credo che la minaccia sia stata presente in modo costante negli ultimi 15 anni. Solo perché non ci sono droni, proiettili e razzi che ci piombano addosso, non significa che non siamo in guerra. Mi sembra che siamo in guerra da un decennio”, ha dichiarato ancora. “Ci sono così tante cose diverse, aspetti che si possono osservare in tutto il mondo, in particolare in Europa, che si possono ricondurre all’influenza russa. Chiamiamola così. La mia più grande preoccupazione è che alcune parti d’Europa si rivoltino contro se stesse, perché penso che, strategicamente, sia esattamente ciò che loro (il Cremlino ndr) vogliono”, ha proseguito, dicendosi preoccupato per il rischio che la società occidentale possa essere danneggiata dalla disinformazione online sponsorizzata da Stati e dall’alimentazione deliberata delle tensioni sui social media, per cui ritiene sia chiaro che le piattaforme debbano fare di più.