Il presidente americano Donald Trump si è collegato telefonicamente dall’Air Force One al vertice dei Volenterosi sulla guerra in Ucraina in corso a Berlino, dopo l’incontro con il presidente russo Vladimir Putin e il leader cinese Xi Jinping. Secondo quanto riferito da fonti presenti alla riunione, riportano i media tedeschi, Trump ha chiamato sul cellulare il genero Jared Kushner, suo inviato, che ha attivato il vivavoce e amplificato la conversazione con un microfono. A Berlino sono riuniti rappresentanti di 40 Paesi per il più ampio vertice mai organizzato dalla Coalizione dei Volenterosi, con l’obiettivo di ribadire il sostegno all’Ucraina nella difesa contro la Russia.

Breve colloquio per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, subito dopo la foto di famiglia in Cancelleria a Berlino prima della riunione del Vertice dei Volenterosi. Meloni ha poi avuto un rapido scambio di battute anche con l’inviato statunitense Jared Kushner e con il premier britannico, Andy Burnham. La presidente del Consiglio a quanto si apprende, lascerà i lavori di Berlino con un’ora di anticipo rispetto al programma, per poter partecipare in serata ad un vertice di maggioranza in videoconferenza dedicato alla legge di bilancio

Un frammento del Muro di Berlino come simbolo del valore dell’unità e della determinazione, è il regalo scelto dal cancelliere tedesco Friedrich Merz per i partecipanti al vertice. Il messaggio di Merz è che la sua caduta ha dimostrato quanto si possa ottenere agendo insieme e con determinazione. Un frammento è presente anche nella postazione del cancelliere durante la conferenza stampa.

Meloni: “Italia farà la sua parte”

L’Italia continuerà a fare la propria parte nel sostegno militare all’Ucraina. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al vertice della Coalizione dei Volenterosi a Berlino, come riferiscono fonti di Palazzo Chigi. La premier ha confermato l’impegno italiano a contribuire agli aiuti a Kiev, nell’ambito del lavoro della coalizione e nel rispetto della posizione di Roma contraria all’invio di truppe sul terreno. Il sostegno militare, insieme a quello finanziario e politico, resta parte dell’impegno europeo per consentire all’Ucraina di difendersi e affrontare eventuali negoziati da una posizione di forza.

L’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina e a mantenere alta la pressione sulla Russia, anche attraverso il lavoro della Coalizione dei Volenterosi e il coordinamento europeo sulle sanzioni. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al vertice di Berlino, come riferiscono fonti di Palazzo Chigi. La premier ha ribadito la volontà di proseguire il sostegno a Kiev, sia sul piano degli aiuti sia su quello finanziario, in vista anche del confronto europeo della prossima settimana sul nuovo prestito all’Ucraina. Meloni ha inoltre sottolineato l’importanza di cogliere l’attuale momento negoziale, mantenendo una posizione europea unitaria e assicurando all’Europa un ruolo concreto nei colloqui per la pace.

La Russia deve interrompere immediatamente gli attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine. È quanto ha chiesto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento al vertice della Coalizione dei Volenterosi a Berlino, come riferiscono fonti di Palazzo Chigi. La premier ha indicato lo stop ai raid russi contro le infrastrutture energetiche come un banco di prova della volontà di Mosca di arrivare a una soluzione negoziale del conflitto. Meloni ha inoltre ribadito la necessità di proseguire il sostegno a Kiev e di lavorare a garanzie di sicurezza solide, affinché un eventuale accordo possa assicurare una pace duratura.

Merz: “Russia ha perso 50mila soldati a ottobre, è tempo di deporre le armi”

“Solo nel mese di ottobre Mosca ha perso oltre 50.000 soldati. La Russia deve quindi capire che è tempo di deporre le armi”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, nella conferenza stampa al termine del vertice della Coalizione dei Volenterosi a Berlino, citando le perdite russe per sostenere la necessità di porre fine alla guerra in Ucraina. “È questa la dimensione delle perdite che le truppe americane hanno registrato nell’intera guerra del Vietnam. La Russia perde altrettanto in un mese“, ha affermato Merz. Il cancelliere ha inoltre richiamato il grave danneggiamento del ponte di Kerch con gli attacchi ucraini, definendolo “un chiaro avvertimento” e “un segnale della debolezza della Russia”.

“Non permetteremo che l’Europa venga nuovamente spartita, anzi, al contrario, prenderemo il nostro destino nelle nostre mani, pur sapendo di volerlo fare insieme agli Stati Uniti”. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, nella conferenza stampa al termine del vertice della Coalizione dei Volenterosi a Berlino, ribadendo la volontà europea di partecipare al percorso verso la pace in Ucraina insieme a Washington. “Sono molto grato agli Stati Uniti, rappresentati oggi dai due inviati speciali del presidente Donald Trump, per aver ribadito qui la volontà di percorrere questo cammino insieme”, ha dichiarato, “è proprio in questo contesto che si colloca il futuro dell’Ucraina: all’interno di un’Europa libera, capace di difendersi e che garantisce l’integrità territoriale degli Stati”. “Di questo abbiamo discusso, e questo sarà l’obiettivo”, ha aggiunto Merz, sottolineando che “i colloqui possono iniziare, anzi, devono iniziare” e “noi li accompagneremo in modo estremamente costruttivo”, purché si svolgano “a condizioni accettabili per gli europei, per l’Ucraina e per gli statunitensi”.

“Siamo naturalmente disposti a discutere con la Russia, lo abbiamo sempre affermato”. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, nella conferenza stampa al termine del vertice della Coalizione dei Volenterosi a Berlino, auspicando che i colloqui possano svolgersi a breve con la partecipazione di Ucraina, Russia, Europa e Stati Uniti. “Potrebbero tenersi, ad esempio, negli Emirati Arabi Uniti. Ho appena delineato la nostra posizione europea comune in merito. Ci auguriamo che anche la Russia sia pronta a partecipare a questi colloqui, come concordato con gli Stati Uniti”, ha affermato. Merz ha ribadito che la guerra “potrà concludersi solo attraverso una soluzione diplomatica“, ma che questa dovrà portare a “un’Ucraina che preservi la propria integrità territoriale, che disponga di solide garanzie di sicurezza e che sia, soprattutto, integrata nel sistema di sicurezza europeo”. “Questo è il punto cruciale, ed è su queste questioni che siamo naturalmente pronti a discutere con il presidente Vladimir Putin”, ha aggiunto, precisando che “è ovvio che stiamo cercando un luogo neutrale” per ospitare eventuali colloqui.

Macron: “Nuova Yalta? Europa non è tema in menù”

“L’Europa non è un tema nel menù di discussioni ma è un insieme di potenze che vuole costruire il proprio futuro ed è così che bisogna intenderla”. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, rispondendo a una domanda sul vertice trilaterale di oggi a Schenzhen fra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin, che molti hanno indicato come una nuova Yalta. Macron, che parlava nella conferenza stampa al termine del vertice di Berlino della Coalizione dei Volenterosi, alla domanda della stampa ha risposto: “Ho visto il testo uscito dalla riunione e non mi pare che l’agenda fosse di una Yalta, ci sono elementi che si possono o meno condividere ma non vedo una riorganizzazione del mondo. Credo che se c’è qualcosa di cruciale per la riorganizzazione dell’Europa e la sua sicurezza è la riunione che è avvenuta oggi a Berlino e penso che, se c’è un cammino per ridare vigore e vitalità al multilateralismo e all’ordine mondiale, è una riunione che si può tenere fra Usa, Europa e Cina. Quello di oggi era un formato che aveva pertinenza per gli interessati, ma non mi faccio un’idea di una Yalta”.

Von der Leyen: “Solo con forza si può raggiungere pace giusta e duratura”

“Sono a Berlino per un’importante riunione della Coalizione dei volenterosi per l’Ucraina. Solo attraverso la forza possiamo raggiungere una pace giusta e duratura”. Così in un messaggio su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “Continueremo a sostenere l’Ucraina. E manterremo una pressione costante sulla Russia. L’Europa resta salda e unita”, ha aggiunto von der Leyen.

I’m in Berlin for an important meeting of the Coalition of the Willing for Ukraine. Only through strength can we achieve a just and durable peace. We will maintain our support for Ukraine. And maintain full pressure on Russia. Europe stands strong and united. https://t.co/cw3PBhcwaI — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 19, 2026

Rutte: “Faremo di tutto per favorire pace, ora garantire armi e sostegno a Kiev”

Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha ringraziato il cancelliere tedesco Friedrich Merz per aver riunito a Berlino i leader della Coalizione dei Volenterosi e il presidente americano Donald Trump, insieme agli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner, per “il loro instancabile lavoro per raggiungere la pace in Ucraina”. “Al centro della giornata ci saranno due questioni: la pace in Ucraina e come possiamo contribuire tutti insieme a raggiungerla”, ha dichiarato Rutte, sottolineando l’importanza dell’intesa raggiunta ad Abu Dhabi tra europei, Stati Uniti e Ucraina sulla strada da seguire e sul coinvolgimento dell’Europa. Il segretario generale ha evidenziato anche la necessità di continuare a sostenere militarmente Kiev finché il conflitto proseguirà. “Dobbiamo assicurarci che abbia tutto ciò di cui necessita in termini di armi e altro sostegno”, ha affermato, ricordando la riunione di due giorni fa a Bruxelles, durante la quale gli Alleati e i partner hanno concordato di garantire all’Ucraina, anche durante il prossimo inverno e oltre, gli armamenti e l’assistenza necessari per mantenere la propria capacità di resistenza e prepararsi a eventuali negoziati di pace. Rispondendo a una domanda sull’incontro tra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin in Cina, Rutte ha escluso preoccupazioni: “È importante che i leader si incontrino. È una cosa normale e non sono assolutamente preoccupato”. Il segretario generale della Nato ha inoltre difeso i contatti tra Trump e Putin, ricordando che “la Russia e gli Stati Uniti sono grandi potenze nucleari, mentre la Cina è una potenza nucleare emergente”. “È del tutto normale che questi leader si incontrino e cerchino di concordare la strada migliore da seguire”, ha aggiunto, elogiando gli “enormi sforzi” compiuti dal presidente americano per raggiungere la pace in Ucraina.

Zelensky: “Grazie ai partner, sostegno Ue da 45 miliardi il prima possibile”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ringraziato i partner che hanno partecipato oggi alla riunione della Coalizione dei Volenterosi, sottolineando che al centro dei colloqui c’è il rafforzamento del sostegno a Kiev.”Ringrazio tutti i partner che partecipano oggi alla riunione della nostra Coalizione dei Volenterosi. Stiamo discutendo di un ulteriore sostegno: l’attuazione della decisione dell’Ue di fornire all’Ucraina 45 miliardi di euro per coprire le esigenze di bilancio nel più breve tempo possibile; il rafforzamento della difesa aerea, in particolare attraverso il sistema PURL; un pacchetto invernale di intercettori anti-balistici e nuove capacità di difesa, che possiamo sviluppare insieme all’Europa. Naturalmente, stiamo anche discutendo di diplomazia, volta a raggiungere una pace dignitosa”, ha scritto Zelensky sui social, “sono grato a tutti coloro che rafforzano la nostra difesa e si impegnano per porre fine alla guerra scatenata dalla Russia”.

“La migliore garanzia di sicurezza per l’Ucraina e, in realtà, per tutta l’Europa è l’adesione alla Nato” ha aggiunto il presidente ucraino nella conferenza stampa al termine del vertice della Coalizione dei Volenterosi a Berlino, sottolineando che “la Nato e l’Unione europea sono e resteranno i pilastri dell’architettura di sicurezza europea”.Zelensky ha ringraziato i Paesi dell’E3 e tutti i partner che sostengono questa prospettiva, evidenziando che “con la forza, l’esperienza e le tecnologie ucraine, la Nato e l’Ue saranno difensori molto più affidabili della sicurezza europea e del nostro stile di vita”. Il leader ucraino ha ribadito che anche l’adesione all’Unione europea rappresenta una garanzia di sicurezza. “Dobbiamo riconoscere questa realtà. È in questa direzione che ci stiamo muovendo”, ha affermato, chiedendo di accelerare il processo di integrazione europea dell’Ucraina. “Il lavoro sulle garanzie di sicurezza deve basarsi sulla piena integrazione dell’Ucraina nell’Unione europea. Stiamo presentando ai nostri partner diverse formule per arrivare a queste decisioni”, ha aggiunto Zelensky, indicando nell’integrazione euro-atlantica la strada per impedire che nuove guerre tornino a colpire il continente nei prossimi decenni.

Merz: “Esito della guerra determinerà la sicurezza in Europa”

“L’esito di questa guerra determinerà la sicurezza in Europa per molto tempo a venire. Insieme ai nostri partner, continuiamo a sostenere la pace in Ucraina. È per questo che oggi ci siamo riuniti nell’ambito della Coalizione dei volenterosi”. Così il cancelliere tedesco Friedrich Merz su X. “I negoziati possono avere successo solo se Ucraina ed Europa saranno coinvolte insieme. Un formato Yalta non porterà la pace” ha poi dichiarato il cancelliere nella conferenza stampa al termine del vertice della Coalizione dei Volenterosi a Berlino, ribadendo la necessità di un ruolo europeo nei futuri colloqui per porre fine alla guerra. “Vogliamo una pace giusta e duratura per l’Ucraina e maggiore sicurezza per l’Europa e per il mondo”, ha affermato Merz, sottolineando che “finché sarà necessario continueremo a sostenere Kiev. Se si arriverà a negoziati di pace, vi prenderemo parte”.

The outcome of this war will shape security in Europe for a long time to come. Together with our partners, we continue our support for peace in Ukraine. That’s why we came together today for the Coalition of the Willing. https://t.co/xqnKp5aAaH — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) November 19, 2026

“Un formato Yalta non porterà la pace”. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, criticando implicitamente il vertice in Cina tra il presidente americano Donald Trump, il leader cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin. Merz ha descritto il vertice trilaterale come una “mera operazione di facciata”, “l’incontro a Shenzhen è stato a quanto pare solo una photo opportunity”.