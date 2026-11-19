Dopo i bilaterali con “il leader incredibile” Xi Jinping e “l’amico” Vladimir Putin, Donald Trump si è seduto al tavolo per un trilaterale “di importanza epocale”, come lo ha definito il padrone di casa, il presidente cinese, che ha ospitato il colloquio a margine del vertice Apec a Shenzhen.

“Russia, Cina e Stati Uniti hanno una responsabilità congiunta per il mantenimento della pace”, ha sottolineato Putin, anticipando quello che è poi stato il tema centrale del documento congiunto adottato al termine dell’ora e mezza di colloquio. Una ‘Dichiarazione per la pace‘ che i tre leader hanno maturato “dopo un approfondito scambio di vedute sull’attuale situazione”, assicurando il proprio “impegno a mantenere la stabilità strategica e la sicurezza internazionale“. A questo scopo, “in qualità di membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite“, si legge nel primo punto del documento, “Cina, Russia e Stati Uniti si sono impegnati a riformare l’Onu affinché quest’ultima possa rispondere in modo più efficace alle sfide globali e conformarsi alla sua missione fondamentale di pace e sicurezza internazionale”. Il conflitto in Ucraina non compare mai esplicitamente, anche se è stato uno dei temi centrali nei bilaterali avuti da Trump prima dell’incontro a tre. A Xi ha detto di “contare sull’aiuto della Cina nella guerra tra Russia e Ucraina”. “Vorrei che finisse e credo di poter parlare a nome di entrambi su questo punto”, ha assicurato il leader Usa ai giornalisti. Sullo stesso tema il tycoon ha poi riferito di aver avuto “una lunga conversazione” con l’omologo russo e di sperare che anche “Putin desideri la fine del conflitto”.

Nemmeno Teheran viene mai menzionata, nonostante la Repubblica islamica sia stata sul tavolo del colloquio Trump-Xi. “L’Iran non può avere un’arma nucleare, ne siamo entrambi fermamente convinti”, ha riferito il presidente Usa. Nella ‘Dichiarazione di pace’ i tre leader hanno “ribadito che una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta“. Per questo, “i tre Paesi avvieranno un dialogo sulla riduzione dei rischi nucleari e sulla prevenzione della proliferazione delle armi nucleari“.

Trump, Xi e Putin hanno poi annunciato che “prevedono di incrementare la produzione e la fornitura di prodotti petroliferi raffinati a beneficio di tutte le nazioni e hanno ribadito l’importanza di flussi energetici stabili”. Quarto e ultimo punto della dichiarazione congiunta la Corte penale internazionale, a cui i leader non hanno risparmiato un attacco, sottolineando che “il principio del consenso statale e il rispetto delle immunità dei funzionari statali sono di fondamentale importanza”, la Cpi “e altri organismi analoghi non devono abusare della propria giurisdizione“.