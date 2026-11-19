Il Senato degli Stati Uniti ha respinto una risoluzione volta a impedire al presidente Donald Trump di ordinare ulteriori attacchi contro l’Iran. Tre senatori repubblicani — Lisa Murkowski (Alaska), Susan Collins (Maine) e Rand Paul (Kentucky) — si sono uniti ai Democratici nel votare a favore della risoluzione sui poteri di guerra, che è stata però bocciata con 51 voti contrari e 48 favorevoli. Un Democratico, il senatore John Fetterman (Pennsylvania), ha votato contro. Il senatore Chris Murphy (Democratico del Connecticut), in convalescenza dopo un ictus che lo ha colpito il mese scorso, non ha partecipato al voto.

La risoluzione era stata approvata dalla Camera a settembre con il sostegno di sette Repubblicani. I Democratici avranno i numeri per far passare risoluzioni analoghe a gennaio, una volta assunto il controllo del Congresso.