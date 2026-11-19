Un giudice federale della Florida ha stabilito che la causa per diffamazione da 15 miliardi di dollari intentata da Donald Trump contro il New York Times e la casa editrice Penguin Random House potrà proseguire. Il magistrato distrettuale Steven Merryday di Tampa ha respinto due dei capi d’accusa contenuti nella querela, consentendo tuttavia che le accuse principali di diffamazione possano procedere. L’azione legale del presidente riguarda una presunta diffamazione da parte di tre giornalisti del New York Times – Susanne Craig, Russ Buettner e Peter Baker – in due articoli pubblicati dalla testata e nel libro del 2024 ‘Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success‘, scritto a quattro mani da Craig e Buettner. Trump sostiene che gli articoli e il libro contengano dichiarazioni false che hanno danneggiato le sue attività commerciali e la sua reputazione personale.