Il gigante dell’intelligenza artificiale Anthropic ha esordito in Borsa con la più grande offerta pubblica iniziale (IPO) di sempre, nonostante i timori degli investitori riguardo a una possibile bolla dell’IA e l’ansia dell’opinione pubblica sul fatto che questa tecnologia possa minacciare vite umane e mezzi di sussistenza.

Le azioni di Anthropic hanno aperto le contrattazioni a 111,50 dollari, registrando un rialzo di oltre il 30% rispetto al prezzo di offerta iniziale.

Il giorno prima, la società aveva fissato il prezzo dell’IPO a 83 dollari per azione, una cifra sufficiente a valutare l’intera azienda a 1,5 trilioni di dollari, superando SpaceX come la più grande IPO mai registrata. All’apertura delle contrattazioni, la valutazione è balzata a 2,01 trilioni di dollari.

Il prezzo iniziale è risultato sorprendentemente alto, considerando che le preoccupazioni degli investitori si erano ulteriormente acuite proprio di recente, in seguito alla clamorosa destituzione del principale promotore dell’IA, l’amministratore delegato di Nvidia, in un possibile scandalo di spionaggio cinese. In precedenza, Anthropic aveva fissato una fascia di prezzo molto più bassa, compresa tra 70 e 78 dollari per azione.