La principessa Aiko del Giappone ha partecipato a una cerimonia presso il Giardino Nazionale delle Orchidee, all’interno dei Giardini Botanici di Singapore, per il battesimo di un nuovo ibrido floreale chiamato in suo onore “Dendrobium Aiko Naishinno Denka”. L’evento rientra nel quadro della “diplomazia delle orchidee” di Singapore e celebra il 60° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Giappone e Singapore