Un giudice della Florida ha stabilito che Thomas Markle, padre 82enne di Meghan, la duchessa di Sussex, è mentalmente capace di affrontare le accuse di detenzione di materiale pedopornografico in California. L’avvocato difensore dell’anziano, Amie Gerodimos, ha affermato che non contesterà le conclusioni della perizia.

L’esame è stato disposto dopo il suo arresto in una casa di riposo a Lakeland, in Florida, il 6 novembre. Durante un interrogatorio di 90 minuti, Markle ha negato le accuse a suo carico e ha attribuito al figlio la responsabilità dei suoi problemi legali. L’Fbi ha dichiarato di avere sequestrato 78 oggetti da due depositi affittati per anni da Markle nell’area di Los Angeles, tra cui diapositive, negativi fotografici e libri contenenti immagini sospette di abusi sessuali su minori. Alcune immagini, ha affermato l’Fbi, sembrano ritrarlo con dei bambini. Markle è in carcere mentre il caso è ancora in corso presso il tribunale federale di Tampa. Successivamente, verrà trasferito a un tribunale analogo nella California meridionale. All’inizio di quest’anno, mentre viveva nelle Filippine, ha subito un ictus che gli ha causato l’amputazione della gamba sinistra. Questo ha costretto Markle a tornare negli Stati Uniti e a stabilirsi in Florida.