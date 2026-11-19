Il parlamento della Danimarca ha approvato un accordo con la Groenlandia e gli Stati Uniti, volto a rafforzare la sicurezza nell’Artico e nell’Atlantico settentrionale. Il voto fa seguito a mesi di pressioni da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che cerca di ottenere il controllo della Groenlandia, territorio semiautonomo della Danimarca e alleato della Nato. L’accordo trilaterale apre la strada alla creazione di ulteriori basi statunitensi in Groenlandia e allenta le tensioni causate dalle ripetute richieste di Trump affinché la vasta isola diventi parte degli Stati Uniti.

Lo scorso 3 novembre, anche il parlamento della Groenlandia aveva dato il via libera agli accordi con gli Usa e la stessa Danimarca.