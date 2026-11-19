Il ministero della Sicurezza Nazionale argentino ha confermato di aver arrestato Betina Kopcke, moglie dell’italiano Leonardo Bertulazzi, l’ex membro delle Brigate Rosse, latitante da oltre una settimana dopo essere evaso dagli arresti domiciliari. Lo riporta il Clàrin.

Leonardo Bertulazzi (AP Photo/Daniel Luna)

L’arresto sarebbe avvenuto nella serata di mercoledì, nel quartiere di San Telmo di Buenos Aires. In un tweet la ministra della Sicurezza Nazionale del Paese sudamericano, Alejandra Monteoliva, ha sottolineato che prove rinvenute su un cellulare abbandonato da Bertulazzi suggerirebbero una collaborazione di Kopcke nella sua fuga, tra cui foto che la ritraggono davanti al cancello da cui l’uomo è scappato e delle corde che avrebbe presumibilmente usato per la fuga.