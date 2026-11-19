Il ministero della Sicurezza Nazionale argentino ha confermato di aver arrestato Betina Kopcke, moglie dell’italiano Leonardo Bertulazzi, l’ex membro delle Brigate Rosse, latitante da oltre una settimana dopo essere evaso dagli arresti domiciliari. Lo riporta il Clàrin.
L’arresto sarebbe avvenuto nella serata di mercoledì, nel quartiere di San Telmo di Buenos Aires. In un tweet la ministra della Sicurezza Nazionale del Paese sudamericano, Alejandra Monteoliva, ha sottolineato che prove rinvenute su un cellulare abbandonato da Bertulazzi suggerirebbero una collaborazione di Kopcke nella sua fuga, tra cui foto che la ritraggono davanti al cancello da cui l’uomo è scappato e delle corde che avrebbe presumibilmente usato per la fuga.
La Policía Federal detuvo en San Telmo a Betina Erika Kopcke, esposa del italiano Leonardo Bertulazzi, quien se fugó mientras cumplía arresto domiciliario. La detención fue solicitada por la fiscal Alejandra Mangano y ordenada por la jueza federal María Servini. Kopcke permanece detenida e incomunicada. En el celular que dejó Bertulazzi se encontraron elementos que indicarían que Kopcke colaboró con la fuga, entre ellos fotos de ella frente al portón por donde escapó Bertulazzi y de las cuerdas que habría utilizado para huir. A todos los que ayudaron a Bertulazzi a escaparse, que les quede bien claro: vamos a investigar hasta el último detalle. No importa quiénes sean ni qué papel hayan tenido. Si participaron de la fuga, van a responder ante la Justicia. Acá, el que las hace, las paga.— Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) November 19, 2026