Al vertice Apec in corso a Shenzhen, in Cina i presidente di Russia e Cina, Vladimir Putin e Xi Jinping hanno avviato colloqui bilaterali con un’ampia delegazione. “Le relazioni di politica estera tra Russia e Cina sono stabili e positive. In una situazione geopolitica difficile, ci impegniamo ad adottare approcci costruttivi per plasmare un ordine mondiale multipolare più equo. Siamo molto lieti di essere qui tra amici. Grazie mille”, ha affermato il leader del Cremlino.
Punti chiave
- Trump annuncia accordo commerciale con Filippine poi parte per Shenzhen
- Terminato dopo oltre due ore incontro tra Putin e Xi
- Ucraina, Putin: "Con sanzioni a Russia declino umiliante per economia Ue"
- Cina-Russia, Xi: "Nostre relazioni restano solide come una montagna"
- Russia-Cina, Putin: "Impegno per ordine mondiale multipolare più equo"
- Colloqui tra Putin e Xi a margine di vertice
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato, dopo un incontro con il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos Jr. al Palazzo Presidenziale di Malacañang, che le due nazioni hanno raggiunto un accordo commerciale. Trump è poi partito alla volta di Shenzhen, in Cina, esprimendo entusiasmo per la cerimonia di benvenuto che lo attende. “Sono ospite del presidente Xi e ho sentito che ci sarà un atterraggio davvero spettacolare”, ha detto ai giornalisti, “sarà una cosa bellissima”. Domani il presidente Usa parteciperà al vertice dell’Apec e poi terrà incontri con Xi Jinping e Vladimir Putin, prima di tornare negli Stati Uniti.
Si sono conclusi i colloqui tra il presidente della Russia Vladimir Putin e il presidente della Cina Xi Jinping, a margine del vertice Apec in corso nella città cinese di Shenzhen. Lo riporta l’agenzia Tass. L’incontro si è svolto presso la residenza di Stato Qilin Shanzhuang, la Villa Qilinyuan. Iniziato intorno a mezzogiorno ora locale (le 5 in Italia), ha visto la partecipazione di numerosi delegati. La discussione si è concentrata sulle prospettive di ulteriore cooperazione economica. La conversazione è poi proseguita con una colazione di lavoro in un piccolo gruppo. Insieme al presidente russo erano presenti il ministro degli Esteri Sergei Lavrov e il suo assistente, Yuri Ushakov. Complessivamente, l’incontro tra i leader russo e cinese è durato oltre due ore.
Imponendo sanzioni contro la Russia, l’Unione Europea “sta perdendo il suo potenziale industriale e la sua posizione competitiva. Il problema dei deficit di bilancio si sta facendo sempre più acuto. Il peso del debito e l’inflazione sono in aumento. Tutto ciò grava pesantemente sulle imprese e sui cittadini europei, il cui tenore di vita è in costante declino, un declino umiliante per l’eurozona”. È quanto ha affermato il presidente russo Vladimir Putin nel suo intervento al Consiglio economico dell’Apec in corso a Shenzhen, in Cina. Lo riporta l’agenzia Tass. Le risorse energetiche russe a basso costo, ha sottolineato Putin, “hanno garantito la prosperità dell’Unione europea per decenni”.
“Le relazioni sino-russe sono state e rimangono solide come una montagna di fronte alle avversità, hanno ampie prospettive e non sono soggette alle circostanze globali di breve termine”. Lo ha affermato il presidente della Cina Xi Jinping durante un incontro bilaterale con il presidente della Russia Vladimir Putin a Shenzhen, in Cina, dove si tiene in questi giorni il vertice Apec.
“Le relazioni di politica estera tra Russia e Cina sono stabili e positive. In una situazione geopolitica difficile, ci impegniamo ad adottare approcci costruttivi per plasmare un ordine mondiale multipolare più equo. Siamo molto lieti di essere qui tra amici. Grazie mille”. Lo ha affermato il presidente della Russia Vladimir Putin durante un incontro con il presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice Apec in corso a Shenzhen, in Cina. Lo riporta l’agenzia Tass.
I presidente di Russia e Cina, Vladimir Putin e Xi Jinping, hanno avviato colloqui bilaterali con un’ampia delegazione. Lo riporta l’agenzia Tass. I colloqui si svolgono a margine del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico