La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.von der Leyen annuncia un prestito Ue a Kiev da 45 miliardi per il 2027. “L’Europa continuerà a garantire il massimo sostegno all’Ucraina e a esercitare la massima pressione sulla Russia. Nel corso di questo conflitto, abbiamo fornito all’Ucraina un sostegno vitale. Continueremo ad aiutare l’Ucraina a proteggere la sua popolazione e le sue infrastrutture dagli attacchi russi, e a mantenere aperte scuole e ospedali, mentre la Russia fa piovere droni e missili sulle città ucraine. Per il 2026, le esigenze dell’Ucraina sono coperte. – ha detto von der Leyen. Oggi proponiamo inoltre uno stanziamento di 45 miliardi di euro per coprire due terzi del fabbisogno previsto per il 2027. Insieme ai nostri partner internazionali, rafforzeremo l’Ucraina. Per tutto il tempo necessario a raggiungere una pace giusta e duratura”.

Von der Leyen: “20 mld per il sostegno al bilancio e 25 per le esigenze militari”

Per il 2027, la stima è che ci sia un deficit di finanziamento per l’Ucraina pari a 70 miliardi di euro. “Il prestito – spiega von der Leyen – coprirà due terzi del fabbisogno per il prossimo anno e si articola in due componenti: 20 miliardi di euro per il sostegno al bilancio e 25 miliardi di euro per le esigenze militari. Il sostegno al bilancio consentirà di mantenere attivi i servizi civili essenziali, garantendo il funzionamento di scuole e ospedali, mentre il supporto militare fornirà all’Ucraina i mezzi per difendersi. Il prestito assicurerà inoltre che l’Ucraina prosegua nel suo percorso di riforme e, al contempo, contribuirà a un’ulteriore integrazione tra l’industria della difesa ucraina e quella europea. Aspetto fondamentale: questo sostegno offrirà all’Ucraina la prevedibilità di cui ha bisogno”.

Von der Leyen: “Prossima settimana nuovo pacchetto sanzioni Russia

“Proseguono i lavori sul nostro ventiduesimo pacchetto di sanzioni, che presenteremo la prossima settimana“, dice la presidente della Commissione europea. “Le sanzioni – aggiunge – funzionano. Non assestano un colpo improvviso all’economia russa, ma ne erodono le fondamenta. Ormai disponiamo di numerosi indicatori che segnalano un peggioramento delle prospettive per l’economia russa e difficoltà concrete. In conclusione, inviamo un messaggio chiaro alla Russia: vogliamo la pace. A cinque anni dall’inizio di questa guerra di aggressione, l’Europa resta unita. Siamo più che mai determinati a sostenere l’Ucraina, sia in guerra sia in pace”.

Attacco russo sul centro di Odessa, almeno due morti

L’esercito della Russia ha lanciato un attacco su un edificio residenziale su un istituto scolstico nel centro di Odessa, in Ucraina. Lo afferma il capo dell’amministrazione locale Serhiy Lysak, secondo cui almeno due donne sono rimaste uccise. Lo riporta Rbc-Ucraina.

Fonti Chigi, contatti per allineamento posizioni in vista del vertice di Berlino

“In vista della partecipazione del Presidente Meloni al Vertice della Coalizione dei volenterosi, che si terrà a Berlino il 19 novembre, è stata avviata una serie di contatti a diversi livelli allo scopo di favorire un allineamento delle posizioni. In particolare, le consultazioni hanno avuto ad oggetto le prossime iniziative diplomatiche per favorire la conclusione del conflitto” in Ucraina. È quanto sottolineano fonti di Palazzo Chigi. “Come annunciato dal Presidente del Consiglio Europeo Costa, il Team europeo per i negoziati di pace è composto da Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito (E5), affiancati da Commissione e Consiglio. Il team europeo è già al lavoro con ucraini e americani per definire le prossime tappe del percorso negoziale”, riportano le fonti. “Questo impegno va tenuto distinto dalla guida dell’iniziativa per la costituzione della Forza multinazionale per l’Ucraina nell’ambito della Coalizione dei volenterosi, alla quale l’Italia ha già più volte chiarito che non contribuirà con il dispiegamento di truppe italiane sul terreno. La guida di tale iniziativa rimane assicurata in formato E3 da Francia, Regno Unito e Germania. Si tratta di due funzioni diverse, ma complementari”, concludono le stesse fonti.

Biden: “Difficile lavorare con Zelensky, lunatico e ostinato”

In una nuova autobiografia pubblicata martedì, l’ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden critica aspramente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo Biden, il presidente ucraino era “difficile con cui lavorare“, “lunatico e ostinato nelle nostre conversazioni private” e “non così grato come mi aspettavo” per il sostegno diplomatico e gli aiuti militari statunitensi. Il libro, dal titolo ‘Promise Me, America’, si concentra sul conflitto in Ucraina in gran parte della sua sezione centrale. “Temevo che il presidente Zelensky, proveniente da un background così insolito [come comico e attore], non avesse la stoffa giusta per una crisi come questa”, scrive ancora Biden, “non era una commedia televisiva”. Ma, aggiunge, si è ritrovato colpito dalla fermezza di Zelensky e “felice che le mie preoccupazioni si siano rivelate infondate”.