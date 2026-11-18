(LaPresse) – La Knesset, il parlamento israeliano, ha eletto martedì sera come nuovo presidente Matan Kahana, alleato di Gadi Eisenkot, attualmente impegnato nel tentativo di formare il nuovo governo per prendere il posto di Benjamin Netanyahu. In seguito all’elezione di Kahana, lo schieramento di Eisenkot ha promesso di annullare alcune delle misure più controverse introdotte da Netanyahu. Kahana è stato eletto con 66 voti su 120 seggi, ottenendo il sostegno sia dei partiti di opposizione a guida ebraica, sia di quelli a guida araba. Il candidato sostenuto dal blocco di Netanyahu, Ofir Katz, ha ricevuto 52 voti, al termine di un acceso dibattito durato oltre sette ore.