Al vertice Apec in corso a Shenzhen, in Cina i presidente di Russia e Cina, Vladimir Putin e Xi Jinping hanno avviato colloqui bilaterali con un’ampia delegazione. “Le relazioni di politica estera tra Russia e Cina sono stabili e positive. In una situazione geopolitica difficile, ci impegniamo ad adottare approcci costruttivi per plasmare un ordine mondiale multipolare più equo. Siamo molto lieti di essere qui tra amici. Grazie mille”, ha affermato il leader del Cremlino.