L’esercito israeliano ha avviato un’operazione militare nel centro della Striscia di Gaza, oltre la linea gialla, costringendo alla fuga i civili palestinesi presenti nella zona. Lo riferisce Times of Israel.

In una dichiarazione in arabo, il Coordinatore delle attività governative nei territori (Cogat) di Israele invita gli abitanti di Gaza che risiedono in tre isolati, indicati su una mappa nell’area di Bureij e Nuseirat, ad allontanarsi durante lo svolgimento dell’operazione. “L’Idf ha avviato un’operazione militare mirata alle infrastrutture terroristiche nella Striscia di Gaza centrale, nell’area circostante la linea gialla, in particolare nei blocchi 660, 661 e 666”, afferma il Cogat.

Il Cogat ha affermato che l’esercito sta adottando “le misure necessarie per ridurre al minimo il rischio di danni alla popolazione civile”. “Per la vostra sicurezza, invitiamo voi, residenti della Striscia, a stare lontani dall’area in cui stanno operando le nostre forze fino a quando il portavoce dell’Idf non rilascerà un aggiornamento ufficiale che annunci la fine dell’operazione”, aggiunge il Cogat. I media palestinesi riferiscono che carri armati israeliani e altri veicoli corazzati sono avanzati nella zona per la prima volta dal cessate il fuoco dell’ottobre 2025, mentre i civili che vi risiedevano stanno fuggendo.