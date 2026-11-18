Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto personalmente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla pista dell’aeroporto di Shenzhen, in Cina, in occasione del vertice APEC. I due leader si sono scambiati un caloroso abbraccio sul tappeto rosso. Al centro dell’agenda diplomatica vi è anche il vertice trilaterale di portata storica, che vedrà la partecipazione congiunta del presidente russo Vladimir Putin.