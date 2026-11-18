Il presidente russo Vladimir Putin ha indicato la prosperità della regione Asia-Pacifico come obiettivo condiviso da Russia e Cina, durante un incontro con Xi Jinping a Shenzhen, a margine del vertice APEC. “Continueremo a lavorare fianco a fianco per il bene dei popoli russo e della Repubblica Popolare Cinese”, ha dichiarato Putin. Il leader del Cremlino ha inoltre sottolineato che il volume degli scambi commerciali tra i due Paesi ha superato la soglia dei 200 miliardi. Putin si trova in Cina per partecipare agli appuntamenti del vertice APEC. Insieme a Xi Jinping, prenderà parte a un incontro trilaterale con il presidente statunitense Donald Trump.