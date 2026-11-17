Cnn riferisce che la rete altamente riservata che la National Security Agency (Nsa) utilizza per le proprie comunicazioni interne è fuori uso. L’emittente cita sei persone informate sui fatti. La rete, denominata Nsa Net, consente ai dipendenti di scambiarsi informazioni riservate a livello interno. Al momento non vi sono prove di un attacco informatico, hanno affermato le fonti. Mentre l’agenzia sta cercando di comprendere la portata del problema, ha disposto che il personale si presenti in ufficio a orari scaglionati.