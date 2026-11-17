Il tentativo di attacco con droni spediti dall’Ucraina sulla regione di Mosca, avvenuto nel pomeriggio e nella notte tra ieri e ieri, è stato “uno dei più gravi degli ultimi due anni”, secondo i calcoli della TASS basati su informazioni ufficiali del sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. Secondo quanto affermato dal sindaco, tra le 17 del 16 novembre (ora di Mosca) e le 7 di questa mattina (ora di Mosca), circa 800 droni si stavano dirigendo verso la regione di Mosca. “La maggior parte di essi è stata distrutta dalle Forze di Difesa Aerea del Ministero della Difesa ai confini più distanti, mentre 321 droni sono stati neutralizzati in avvicinamento a Mosca”, ha scritto il sindaco sul suo canale ufficiale “Max “. In precedenza, aveva riferito che il più grande tentativo di attacco alla capitale era stato respinto tra il 19 e il mattino del 20 settembre, quando le forze di difesa aerea avevano abbattuto oltre 1.600 droni, 450 dei quali in avvicinamento a Mosca. Un altro tentativo di attacco, sempre secondo il sindaco, è stato respinto tra la sera del 29 e il mattino del 30 ottobre: in quell’occasione, 862 droni si stavano dirigendo verso la regione della capitale, la maggior parte dei quali è stata distrutta ai confini più distanti.
Punti chiave
- Kiev: un morto e nove feriti in attacchi su regione Zaporizhzhia
- Germania: pacchetto da 300 milioni di dollari per armamenti a Kiev
- Media: crollata parte ponte di Crimea dopo attacco missilistico Kiev
- Ucraina: valutazione entità danni a ponti Kiev colpiti da attacchi russi
- Mosca: "Colpiti diversi impianti Kiev per produzione missili"
- Riunione governativa a Mosca su conseguenze attacco a ponte Crimea
- Ambasciatore Kiev in Italia: "Non cederemo nostri territori"
- Cremlino: "Nessun segnale da Kiev su missione umanitaria a Kostyantynivka"
- Cremlino: "Europa poco orientata a pace, difficile suo ruolo nei negoziati"
- Cremlino: "Vertice Putin-Trump-Xi sarà un segnale al mondo"
Le truppe russe hanno condotto un attacco combinato contro impianti industriali in tre distretti di Zaporizhzhia, provocando la morte di un uomo e il ferimento di altre nove persone. Inoltre, a causa degli attacchi al settore energetico, una parte significativa dei consumatori della regione è rimasta senza elettricità. Lo ha dichiarato il capo dell’Amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, Mykhailo Semikin, come riporta Interfax. A causa degli attacchi russi alle infrastrutture energetiche, un numero significativo di residenti di Zaporizhzhia e della regione è rimasto senza elettricità. Semikin ha assicurato che la situazione è sotto controllo, che è stato attivato un piano di intervento per i guasti alla rete elettrica e che i tecnici del settore sono già al lavoro per ripristinare la fornitura di energia.
“La Germania mette a disposizione 300 milioni di dollari per il quinto pacchetto di aiuti militari nell’ambito dell’iniziativa Purl, destinato in particolare a rafforzare la difesa aerea dell’Ucraina”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, al suo arrivo al Consiglio Affari Esteri e Difesa a Bruxelles. Il pacchetto, realizzato in collaborazione con la Norvegia, consentirà di acquistare dagli Stati Uniti sistemi d’arma non disponibili sul mercato europeo. Le forniture comprenderanno soprattutto missili intercettori per i sistemi di difesa aerea Patriot, nelle versioni PAC-2 e PAC-3, oltre a radar per il monitoraggio dello spazio aereo, munizioni per i caccia F-16 e droni. Berlino contribuirà inoltre con ulteriori sistemi e missili IRIS-T, già annunciati, e sta lavorando all’integrazione dei relativi missili nei sistemi di difesa aerea Nams, forniti dalla Norvegia. Pistorius ha sottolineato l’urgenza di rafforzare la difesa aerea ucraina in vista dell’inverno, accusando Mosca di intensificare gli attacchi contro le infrastrutture idriche ed energetiche del Paese. “La Russia sta cercando di distruggere le infrastrutture ucraine per l’approvvigionamento di acqua, elettricità ed energia”, ha affermato. “La Russia intensifica gli attacchi dal cielo perché non riesce ad avanzare sul campo di battaglia”, ha aggiunto, ribadendo che il sostegno a Kiev non è “un’opera di beneficenza”, ma una questione che riguarda direttamente la sicurezza europea e la necessità di fermare Vladimir Putin. Il ministro ha infine definito Ucraina e Germania partner strategici, sottolineando che Berlino continuerà a lavorare con gli alleati per garantire ulteriori aiuti militari.
Un nuovo attacco ucraino avrebbe provocato il crollo parziale del ponte di Crimea, infrastruttura strategica e simbolo del potere di Vladimir Putin che collega la Russia alla penisola annessa da Mosca nel 2014. Secondo Anton Gerashchenko, consigliere del ministero dell’Interno ucraino, riportano i media ucraini. Kiev avrebbe colpito il ponte con un missile da crociera FP-5 Flamingo. Le autorità russe hanno confermato l’attacco e la chiusura temporanea della struttura, ma non hanno al momento confermato il cedimento di una parte del ponte. Le immagini diffuse sui social e rilanciate dai media tedeschi mostrerebbero il crollo di alcune sezioni dell’infrastruttura e il conseguente blocco del passaggio delle navi. Se confermati, i danni rappresenterebbero un nuovo problema per i collegamenti logistici con la Crimea, utilizzata dalle forze russe come importante snodo per il trasporto di truppe, carburante e materiale militare verso il sud dell’Ucraina. Il ponte, già più volte bersaglio di attacchi ucraini dall’inizio dell’invasione del 2022, era stato sottoposto a limitazioni di utilizzo per il rischio di nuovi raid con droni. L’infrastruttura riveste inoltre un’importanza commerciale, poiché il passaggio marittimo sottostante collega il Mar d’Azov al Mar Nero. Per Mosca rappresenta anche un’opera dal forte valore simbolico, inaugurata personalmente da Putin.
A Kiev, gli esperti stanno esaminando i ponti Nord e Sud, danneggiati da un attacco missilistico russo. Come riporta Ukrinform, il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha segnalato l’accaduto su Telegram , mostrando le conseguenze dell’attacco su uno dei ponti. Secondo quanto dichiarato, “gli esperti stanno esaminando i ponti Nord e Sud. Stanno valutando l’entità dei danni alle strutture. Dopo le conclusioni degli esperti, sapremo quando sarà possibile riaprire questi ponti al traffico”. Secondo Ukrinform, le truppe russe hanno attaccato Kiev due volte con missili balistici.
Durante un massiccio attacco notturno, le forze militari russe hanno colpito impianti ucraini per la produzione di missili tattici nella città di Zaporizhzhia e nelle regioni di Cherkasy e Dnipropetrovsk. Lo ha annunciato il ministero della Difesa russo, come riporta Interfax. “Nella città di Zaporizhzhia: lo stabilimento di costruzione di motori aeronautici (Motor Sich, Ivchenko-Progress), che progetta e produce missili tattici-operativi FP-9, missili da crociera FP-5 Flamingo e motori turbogetto MS-400 per missili guidati Neptune-MD, e lo stabilimento di costruzione di macchinari Omelchenko, che produce missili tattici-operativi FP-9, nonché motori turbogetto per missili da crociera FP-5 Flamingo”, si legge nel rapporto. Secondo quanto riferito dal dipartimento, nella regione di Cherkasy è stato effettuato un attacco presso uno stabilimento di assemblaggio per l’industria elettronica nella città di Smela, dove si organizza la produzione di missili tattici-operativi FP-9 della società Fire Point, nonché di unità, componenti e componenti elettronici per i missili guidati Neptune-MD. Nella regione di Dnipro, uno stabilimento di assemblaggio per l’industria missilistica e spaziale specializzato nella produzione di missili tattici-operativi FP-9, missili da crociera FP-5 Flamingo e droni a lungo e medio raggio, è stato colpito da raid aerei. Inoltre, secondo il ministero della Difesa, è stato effettuato un attacco contro un impianto di produzione di propellente e carburante solido per razzi a Pavlograd, utilizzato per la produzione di missili tattici-operativi FP-9, missili da crociera FP-5 Flamingo, nonché componenti per i motori di lancio e le testate dei missili tattici-operativi FP-7 e Grom-2 e dei missili guidati Neptune-MD.
La riunione della commissione governativa russa incaricata di far fronte alle conseguenze dell’attacco al ponte di Crimea, presieduta dal vice primo ministro Marat Khusnullin, si terrà questa mattina presso la sede del governo. Lo riporta Interfax. “Nel corso della riunione saranno esaminate le questioni relative al ripristino del ponte di Crimea e all’organizzazione dei collegamenti di trasporto”, ha dichiarato l’ufficio stampa del governo della Federazione Russa. Il ponte di Crimea è stato oggetto di attacchi nella notte tra lunedì e martedì. Lunedì la circolazione sulla parte stradale è stata interrotta fino a sera, per poi essere ripristinata in modalità a senso unico alternato.
“Cedere nostri territori in cambio dell’ingresso nella Nato? Significherebbe firmare un patto oggi e probabilmente non avere più l’Alleanza domani. Non è una garanzia su cui possiamo contare”. Lo dice in una intervista a La Stampa Ihor Brusylo, ambasciatore dell’Ucraina in Italia.In merito all’ipotesi di una cessione del Donbass in cambio dell’ingresso nella Nato, l’ambasciatore spiega che “oggi si può discutere solo partendo dalla linea del fronte dove sono schierati gli eserciti, il nostro e quello russo. Ma se qualcuno dice che domani l’Ucraina entrerà nella Nato in cambio della cessione dei suoi territori, per me significa una cosa sola: oggi si stipula questo patto e domani la Nato non esisterà più. Non è una garanzia solida su cui fare affidamento, è solo una congettura messa in circolazione da chi vuole testare il terreno. Io non credo a questa opzione. Vedo un altro scenario”.”Prima o poi si arriverà a un’alleanza diversa. Non sarà più la Nato così come la conosciamo, ma un’alleanza europea per la sicurezza con l’Ucraina come avamposto. Con l’esperienza e la forza maturata sul campo, possiamo offrire protezione all’intero continente, che oggi fatica a essere considerato un attore globale”, sottolinea.
Mosca non ha ancora ricevuto alcuna risposta da Kiev sulla proposta di organizzare una missione umanitaria nella città di Kostyantynivka, nell’Ucraina orientale. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, all’emittente russa Vesti, come riporta la Tass. L’iniziativa, avanzata dal presidente Vladimir Putin, prevede un’operazione umanitaria sul modello di quella proposta per la località di Oleshky, nella regione di Kherson. “Da parte ucraina non abbiamo ancora ricevuto alcun segnale di disponibilità a partecipare a questa missione”, ha affermato Peskov.
I Paesi europei cercano un ruolo nel processo negoziale per porre fine alla guerra in Ucraina, ma la loro posizione, giudicata poco orientata alla pace, difficilmente consentirà loro di assumere un ruolo significativo. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta la Tass. “I leader europei guardano con particolare attenzione a quanto sta accadendo e cercano di trovare un proprio spazio in questo processo”, ha affermato Peskov. Tuttavia, secondo il portavoce, la loro posizione ha un carattere “marcatamente non pacifico” e dimostra piuttosto la volontà di continuare a perseguire la “sconfitta strategica” della Russia e a esercitare pressioni su Mosca. “Con una posizione di questo tipo è difficile aspirare a un ruolo significativo”, ha concluso.
L’incontro trilaterale tra Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping, previsto a margine del vertice Apec a Shenzhen, avrà un significato particolare e potrà rappresentare un segnale importante per la comunità internazionale sulla necessità del dialogo per affrontare le sfide globali. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un’intervista all’emittente russa Vesti, come riporta la Tass. “È un incontro significativo. Finora non si sono mai svolti vertici di questo tipo”, ha osservato Peskov, sottolineando che l’appuntamento potrà inviare “un segnale importante a tutta l’umanità sulla necessità del dialogo per individuare soluzioni ai problemi esistenti”.
È improbabile che le sanzioni europee contro la Russia vengano affrontate durante l’incontro trilaterale tra Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping, previsto a margine del vertice Apec a Shenzhen. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta la Tass. “Le sanzioni, naturalmente, difficilmente saranno oggetto di discussione durante l’incontro trilaterale”, ha affermato Peskov, rispondendo a una domanda sul tema.
Il Giappone ha presentato una dura protesta diplomatica alla Russia dopo che due velivoli, sospettati di appartenere all’aeronautica militare russa, hanno violato il suo spazio aereo al largo della costa sud-occidentale del Paese. Secondo il ministro della Difesa giapponese, Shinjiro Koizumi, l’incursione è avvenuta martedì mattina nei pressi di Fukuoka ed è durata circa cinque minuti. Le Forze di autodifesa aerea hanno fatto decollare alcuni caccia per intercettare i velivoli e intimare loro di allontanarsi. Tokyo ha presentato a Mosca una “protesta estremamente ferma”, chiedendo con forza l’adozione di misure per impedire il ripetersi di simili episodi. “La violazione del nostro spazio aereo non rappresenta soltanto una grave lesione della sovranità nazionale, ma costituisce anche una minaccia alla nostra sicurezza. È assolutamente inaccettabile”, ha dichiarato Koizumi. I velivoli russi avrebbero attraversato lo stretto di Tsushima, dirigendosi poi verso sud, sopra le acque tra Taiwan e Yonaguni, l’isola più occidentale del Giappone. L’episodio segue un’incursione avvenuta lunedì nella zona di identificazione della difesa aerea sudcoreana, quando diversi aerei militari russi sono stati rilevati tra la penisola coreana e il Giappone. Seul ha fatto decollare i propri caccia, precisando tuttavia che i velivoli non avevano violato il suo spazio aereo.
Gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, incontreranno giovedì a Berlino rappresentanti ucraini ed europei per discutere le garanzie di sicurezza per Kiev e un piano di ricostruzione economica del Paese nel dopoguerra. Lo riferisce un funzionario statunitense come riporta Axios. L’obiettivo è definire misure in grado di scoraggiare future aggressioni russe e gettare le basi per la ripresa economica dell’Ucraina. L’incontro si inserisce in un più ampio sforzo diplomatico condotto parallelamente da Washington con Kiev, i partner europei e Mosca. La riunione di Berlino si svolgerà mentre Trump sarà in Cina per incontrare il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping, con la guerra in Ucraina tra i temi previsti dei colloqui. Witkoff e Kushner, che mantengono contatti regolari con le controparti ucraine ed europee, hanno incontrato Putin a Mosca giovedì scorso e lunedì hanno avuto un nuovo colloquio con il suo consigliere per la politica estera, Yuri Ushakov, per discutere i prossimi passi dei negoziati. Secondo il funzionario americano, l’incontro di Berlino e la visita di Trump in Cina fanno parte di un’iniziativa diplomatica coordinata. Sviluppi sui negoziati sono stati condivisi anche con il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario al Tesoro Scott Bessent e il capo dello staff della Casa Bianca Stephen Miller.
“Promisi che saremmo stati accanto all’Ucraina ‘per tutto il tempo necessarlo’. È quanto si legge in una anticipazione delle memorie dell’ex presidente americano Joe Biden, in cui ricorda il suo viaggio in un treno, che avrebbe impiegato, ricorda l’ex presidente Usa, 10 per percorrere circa 650 chilometri per raggiungere Kiyv, dove fu accolto dall’ambasciatrice statunitense Bridget Brink, nel febbraio 2023, a un anno dallo scoppio della guerra.Ad accoglierlo, arrivano a destinazione, presidente Volodymyr Zelensky e la first lady, Olena Zelenska. “‘Grazie di essere venuto’, mi disse. Risposi: ‘Che piacere vederla’”. “Ricordai al presidente Zelensky che un anno prima ci eravamo parlati al telefono mentre gli aerei russi erano in volo e i carri armati varcavano il confine dell’Ucraina. In sottofondo si udivano le esplosioni, e lui mi aveva chiesto di riunire i leader del mondo: ‘Chieda loro di sostenere l’Ucraina’. Gli avevo risposto di sì. E così avremmo fatto”.”Ero lì fiero di poter dire: ‘Un anno dopo, Kyiv resiste. E l’Ucraina resiste. La democrazia resiste. L’America è al vostro flanco. E il mondo è al vostro flanco’. E per suggellare quell’impegno annunciai un altro mezzo miliardo di dollari di aluti, tra cui una gran quantità di munizioni per 1 sistemi di artiglieria che avevamo fornito”. Biden ricorda ancora che il figlio di Zelensky gli diede un biglietto scritto in un inglese perfetto. Diceva: ‘Caro presidente, grazie perché aiuta mio padre a salvarci tutti. Kyrylo Zelensky. 10 anni. Kiev’”. Il messaggio era accompagnato dal disegno di un razzo che partiva da un veicolo “che somigliava in modo impressionante ai sistemi lanciarazzi ad alta mobilità”. “Appesi il disegno alla parete del mio studio privato e lì rimase fino alla fine del mandato”.
Truppe russe hanno colpito durante la notte installazioni del complesso militare-industriale e infrastrutture di trasporto a Kiev, Zaporizhzhia e nelle regioni di Cherkasy e Dnipropetrovsk in Ucraina. Lo riporta il Ministero della Difesa russo, secondo quanto riferisce la Tass.
Durante la notte, i sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto 1.441 droni ucraini sul territorio russo, compresi il Mar Nero e il Mar d’Azov, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa russo. Lo riporta la Tass.Il traffico ferroviario e veicolare sul ponte di Crimea è stato temporaneamente sospeso a causa di un secondo attacco con droni, secondo quanto riportato dal Ministero dei Trasporti russo. Secondo le prime informazioni, non si registrano vittime.
Inoltre, Sobyanin ha riferito che dalla sera del 21 ottobre alla mattina del 22 ottobre, 630 droni si sono diretti verso la regione, la maggior parte dei quali è stata abbattuta in località distanti, e 163 sono stati abbattuti mentre si avvicinavano alla capitale. Secondo il sindaco, 613 droni si sono diretti verso Mosca dalla sera del 28 ottobre alla mattina del 29 ottobre. Dal pomeriggio del 15 novembre alla mattina del 16 novembre, circa 600 droni si sono diretti verso Mosca, la maggior parte dei quali, secondo il sindaco, è stata distrutta dal sistema di difesa aerea del Ministero della Difesa in località distanti. L’anno scorso, Sobyanin aveva annunciato l’attacco più massiccio l’11 marzo. Allora, secondo lui, “74 droni sono stati abbattuti mentre si avvicinavano a Mosca e centinaia di droni da combattimento sono stati abbattuti in varie località”.