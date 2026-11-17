Il tentativo di attacco con droni spediti dall’Ucraina sulla regione di Mosca, avvenuto nel pomeriggio e nella notte tra ieri e ieri, è stato “uno dei più gravi degli ultimi due anni”, secondo i calcoli della TASS basati su informazioni ufficiali del sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. Secondo quanto affermato dal sindaco, tra le 17 del 16 novembre (ora di Mosca) e le 7 di questa mattina (ora di Mosca), circa 800 droni si stavano dirigendo verso la regione di Mosca. “La maggior parte di essi è stata distrutta dalle Forze di Difesa Aerea del Ministero della Difesa ai confini più distanti, mentre 321 droni sono stati neutralizzati in avvicinamento a Mosca”, ha scritto il sindaco sul suo canale ufficiale “Max “. In precedenza, aveva riferito che il più grande tentativo di attacco alla capitale era stato respinto tra il 19 e il mattino del 20 settembre, quando le forze di difesa aerea avevano abbattuto oltre 1.600 droni, 450 dei quali in avvicinamento a Mosca. Un altro tentativo di attacco, sempre secondo il sindaco, è stato respinto tra la sera del 29 e il mattino del 30 ottobre: in quell’occasione, 862 droni si stavano dirigendo verso la regione della capitale, la maggior parte dei quali è stata distrutta ai confini più distanti.