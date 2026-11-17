L’Ucraina ha colpito uno dei simboli dell’occupazione di Mosca della Crimea, il ponte di Kerch, che collega la Russia alla penisola. Il leader Volodymyr Zelensky l’ha definita un’operazione senza precedenti spiegando che si è trattato di una risposta ai continui raid sferrati da Mosca e che è arrivata al temine di un’azione offensiva durata settimane che ha logorato gradualmente le difese aeree russe, prima di bombardare l’obiettivo con una raffica di missili e droni. “Il simbolo dell’occupazione ha ceduto”, ha commentato lo Stato Maggiore ucraino riferendo che un arco e una campata della sezione stradale del ponte sono crollati, interrompendo il collegamento viario, mentre la linea ferroviaria è rimasta in piedi, seppur con un arco danneggiato.

La riposta russa all’Ucraina

Il Cremlino ha fatto sapere che il presidente russo Vladimir Putin è stato informato riguardo ai danni e ha assicurato che il ponte sarà “ricostruito meglio di prima”. L’esercito di Mosca parallelamente ha lanciato missili balistici e droni contro Kiev colpendo due dei principali ponti della capitale ucraina e causando la morte di almeno due persone.

Trump a Putin e Xi: “Impegno per porre fine alla guerra”

La nuova escalation negli attacchi è avvenuta mentre si attende che venga fissata una data per il secondo round di colloqui mediati dagli Stati Uniti, dopo il primo round ad Abu Dhabi, e a pochi giorni del cruciale vertice trilaterale a Shenzhen, in Cina, tra i presidenti di Stati Uniti, Russia e Cina. Il presidente Usa Donald Trump ha ribadito di voler trattare il dossier Ucraina durante l’incontro e ha dichiarato che chiederà agli omologhi Vladimir Putin e Xi Jinping un impegno per porre fine alla guerra. Il tycoon si è detto anche disponibile a un incontro bilaterale con il leader russo.

Vladimir Putin e Donald Trump, Amburgo, 7 luglio 2017 (AP Photo/Evan Vucci, File)

A Berlino si riunirà la Coalizione dei volenterosi

Parallelamente a Berlino si riunirà la Coalizione dei volenterosi e i leader europei incontreranno anche gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner che voleranno nella capitale tedesca. L’Europa sta cercando di non rimanere esclusa dalle trattative sulla fine della guerra, cruciali per l’architettura della sicurezza del vecchio continente.

Nuove accuse di Mosca a Parigi

In giornata il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha accusato nuovamente l’Europa di essere poco orientata alla pace. Lunedì Radio France Internationale (Rfi) ha rivelato l’esistenza della missione Volia, affermando che un piccolo contingente di soldati francesi è presente sul campo in Ucraina da mesi per compiti di addestramento e di supervisione dell’equipaggiamento dell’esercito.

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha sostenuto che Mosca è consapevole della presenza di militari stranieri, non solo francesi in Ucraina, e ha parlato di “partecipazione diretta alla guerra”. Parigi ha negato le accuse della “propaganda del Cremlino”. “Non siamo cobelligeranti in Ucraina”, ha affermato su X Alice Rufo, ministra francese con delega alla Difesa.

La proposta di Zelensky agli alleati

Zelensky si è riunito in giornata con il Gruppo di contatto per la Difesa dell’Ucraina e ha proposto agli alleati la fornitura di nuovi missili in cambio della consegna dei Patriot. Il sostegno militare a Kiev deve “continuare” a fluire “al ritmo più alto possibile”, ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte, che ha poi difeso l’attacco di Kiev al ponte di Crimea. “E’ inevitabile”, ha detto, “che l’Ucraina si difenda”.