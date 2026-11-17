Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato nelle Filippine, prima tappa di una missione di tre giorni in Asia che lo porterà successivamente in Cina. Nel video l’arrivo del capo della Casa Bianca all’aeroporto di Manila, dove sono in programma incontri con i partner regionali, colloqui sul commercio e la partecipazione al vertice annuale dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). Trump sarà ricevuto come ospite d’onore al summit e incontrerà i leader del Quad, il gruppo composto da Stati Uniti, Australia, India e Giappone, impegnato a contrastare l’influenza cinese nell’Indo-Pacifico.