Donald Trump, a margine del vertice dell’ASEAN a Manila, nelle Filippine, ha incontrato i leader delle nazioni del Quad (Quadrilateral Security Dialogue), composto da Stati Uniti, Australia, India e Giappone. Durante la riunione il presidente Usa ha annunciato un’esercitazione marittima congiunta che coinvolgerà velivoli da pattugliamento. Inoltre ha parlato del lancio di un nuovo acceleratore “SI” (super intelligence) del Quad. “Stiamo collaborando per promuovere la super intelligenza, la più grande opportunità di crescita economica dai tempi della rivoluzione industriale”, ha detto l’inquilino della Casa Bianca. “Stiamo investendo oltre 85 milioni di dollari per ampliare l’accesso a ecosistemi SI affidabili in tutta la regione indo-pacifica, e sta funzionando incredibilmente bene”, ha aggiunto Trump.