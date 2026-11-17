Un poliziotto dell’Essex, in Regno Unito, è stato licenziato dopo essere stato sorpreso a superare i limiti di velocità 75 volte nell’arco di meno di due mesi, mentre era alla guida di un’auto di servizio. A raccontarlo è la BBC. Jake Lay-Flurrie, in servizio a Braintree, ha commesso le infrazioni tra il 15 agosto e il 6 ottobre 2025. Cinque episodi hanno riguardato velocità superiori di almeno il 50% rispetto al limite previsto. L’agente avrebbe inoltre utilizzato i dispositivi di emergenza senza avere la necessaria autorizzazione.

La patente di guida di base di Lay-Flurrie era stata sospesa l’11 agosto 2025. Tre giorni dopo il poliziotto aveva sostenuto una valutazione specifica delle proprie capacità di guida, durante la quale gli era stato ricordato l’obbligo di rispettare i limiti di velocità. Aveva inoltre firmato un documento che indicava le restrizioni previste per la guida dei veicoli di polizia. Nonostante le indicazioni ricevute, tra agosto e ottobre i dispositivi telematici installati sulle auto di servizio hanno registrato 75 infrazioni in 22 date distinte. In cinque occasioni Lay-Flurrie ha superato il limite di almeno il 50%. Il 27 settembre, per esempio, ha raggiunto i 54,3 miglia orarie in una zona in cui il limite era di 30. In altri episodi è stato registrato a 49 miglia orarie in una zona con limite di 30 e a 65 miglia orarie dove non si potevano superare le 40.

L’uso delle luci di emergenza

L’udienza disciplinare ha accertato anche che l’agente aveva utilizzato i dispositivi di segnalazione di emergenza oltre i limiti consentiti dalla sua autorizzazione di guida. Lay-Flurrie, infatti, non era qualificato come autista di intervento, ma in diverse occasioni aveva attivato le luci di emergenza mentre era alla guida di un’auto della polizia contrassegnata. L’udienza per cattiva condotta, tenutasi a Chelmsford, ha stabilito che il poliziotto aveva commesso una grave violazione disciplinare. È stato quindi licenziato il 6 novembre, senza preavviso.