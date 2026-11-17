Papa Leone XIV, a bordo di un Boeing 787-9 delle LATAM Airlines partito, alle 14.28 di ieri sera (le 20.28 italiane) dal Perù, alla volta di Roma. Si è così conclusa la lunga visita in America Latina. L’atterraggio all’Aeroporto di Roma-Fiumicino è avvenuto alle 8.48 di questa mattina. Al suo arrivo, Papa Leone XIV si è trasferito in auto in Vaticano. Il Pontefice ha anche inviato un telegramma al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Al rientro dal mio Viaggio Apostolico in Uruguay, Argentina e Perù, dove ho potuto ammirare la vivacità pastorale di quelle Chiese locali che, sostenute dalla fede e arricchite dalla testimonianza dei loro Santi, continuano ad essere presenza viva del Vangelo della gioia e della speranza, porgo a Lei, Signor Presidente, il mio cordiale saluto assicurando la costante preghiera per la diletta Nazione italiana“.