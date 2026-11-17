Piccolo incidente per Papa Leone XIV prima della sua ultima messa celebrata in Perù. Il Pontefice è stato colpito in faccia da un rosario lanciato da qualche fedele che si trovava tra la folla nella base aerea di Lima. Prevost, durante il viaggio di rientro a Roma, ha fatto sapere di aver perdonato chi gli ha lanciato un rosario, affermando che si è trattato semplicemente di un segno della profonda fede di quella persona. Il Papa è stato colpito lunedì mentre salutava, a bordo della papamobile, la folla di circa 1,5 milioni di persone che aveva invaso una base aerea di Lima per la celebrazione. Durante una conferenza stampa a bordo dell’aereo di ritorno, un giornalista peruviano si è scusato per l’incidente.