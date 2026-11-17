Jensen Huang ha rotto il silenzio e, nella sua prima dichiarazione pubblica dopo le dimissioni, ha affermato che è disposto a tornare come Ceo di Nvidia se gli venisse chiesto dai membri del consiglio di amministrazione. “Da quando sono andato via ho ricevuto una valanga di richieste da parte dei dipendenti, degli investitori, dei partner commerciali e dei clienti di Nvidia affinché torni a ricoprire la carica di Ceo. Molti continuano a contattarmi direttamente mentre l’azienda naviga in complesse dinamiche tecnologiche, di mercato, competitive e geopolitiche”, ha dichiarato Huang.

Huang: “Ho commesso gravi errori, me ne assumo la piena responsabilità”

“Nvidia è un’azienda che capita una volta in una generazione. Se il consiglio di amministrazione dovesse decidere che il mio ritorno è nel miglior interesse dei nostri azionisti, dei nostri dipendenti, dell’azienda e dell’America, sarei onorato di rispondere a queste richieste e di tornare a ricoprire la carica di Ceo“, ha aggiunto. Huang ha anche detto: “Non sono stato all’altezza degli standard che ci si aspetta da tutti in Nvidia e ho commesso gravi errori nella mia vita privata. Ho creato problemi al consiglio di amministrazione di cui mi rammarico profondamente. Mi assumo pienamente la responsabilità dei miei errori e mi impegno a collaborare con l’indagine indipendente del consiglio di amministrazione”.

L’ex Ceo di Nvidia Jensen Huang (Foto AP/Jeffrey McWhorter, File)

“Nell’ultima settimana sono stato travolto dall’affetto e dal sostegno di amici, colleghi del settore e persone che non ho mai incontrato. Grazie a tutti coloro che hanno dimostrato gentilezza nei confronti miei e della mia famiglia. Significa tantissimo per me”, ha affermato Jensen Huang. E ancora: “Sono arrivato negli Stati Uniti 53 anni fa, e diventare cittadino americano è uno dei regali più grandi e uno dei momenti di cui vado più fiero della mia vita. Nvidia è stata il lavoro di tutta la mia vita. Averla trasformata nell’azienda che è oggi insieme ai miei colleghi è stato un privilegio e un onore. In nessun altro posto al mondo, se non in America, un’azienda come Nvidia avrebbe potuto vedere la luce. Amo il nostro Paese e amo Nvidia“. Huang ha poi concluso con dei ringraziamenti: “Grazie ancora a tutti coloro che mi hanno espresso i loro auguri. Sono profondamente commosso dal vostro sostegno. Alla mia famiglia: vi amo e passerò il resto della mia vita cercando di essere all’altezza di voi”.

Jensen Huang in audizione alla Camera il 1° dicembre

Jensen Huang comparirà davanti al Congresso il prossimo 1 dicembre. Membri chiave della Camera dei rappresentanti Usa hanno riferito che Huang e il consigliere generale di Nvidia Tim Teter hanno accettato volontariamente di sottoporsi ad audizioni che saranno messe a verbale. “Siamo ansiosi di ascoltare Jensen Huang e Tim Teter in merito al loro ruolo in una potenziale violazione della nostra sicurezza nazionale“, si legge in una dichiarazione dei presidenti delle tre commissioni della Camera incaricate della supervisione delle questioni relative alla Cina e ai servizi di intelligence. “Il popolo americano ha bisogno di risposte sul ruolo di Huang e di Nvidia nel consentire a pericolosi attori della Repubblica Popolare Cinese di accedere ai nostri chip più avanzati, nonché sul ruolo di una potenziale risorsa dei servizi segreti cinesi in questo scandalo”, hanno aggiunto.