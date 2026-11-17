Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha annunciato lo scioglimento dello Strategic Response Group (SRG), il controverso reparto speciale della polizia cittadina, più volte accusato da organizzazioni per i diritti civili di aver fatto un uso eccessivo della forza durante la repressione delle manifestazioni. In un video pubblicato sui social, Mamdani ha illustrato anche le nuove misure per la gestione delle proteste. Tra i cambiamenti annunciati, il divieto di utilizzare gas lacrimogeni e spray al peperoncino per disperdere i manifestanti. Il sindaco ha inoltre annunciato la creazione di una nuova unità composta da agenti disarmati e in abiti civili, con il compito di favorire il dialogo e la mediazione con le diverse comunità, soprattutto nei momenti di maggiore tensione durante le manifestazioni.