La Germania e l’Europa sono esposte a una “minaccia ibrida di lungo periodo”, in particolare da parte della Russia, che punta a “destabilizzare le società democratiche, indebolendole e dividendo”. Lo ha dichiarato l’ufficio dell’intelligence interna tedesca (BfV) a LaPresse, in merito ai recenti cyberattacchi e allarmi bomba in Europa. “Di fronte all’aumento dell’intensità, della velocità e della portata di queste attività, la collaborazione con partner nazionali e internazionali riveste grande importanza”, ha affermato il BfV, precisando di mantenere “uno stretto scambio” con i servizi partner in Germania e all’estero.

In merito agli attacchi ai sistemi di raffreddamento, l’intelligence ha richiamato il comunicato diffuso il 13 ottobre 2026 dall’Ufficio federale per la sicurezza informatica (Bsi), contenente raccomandazioni per proteggere i sistemi di tecnologia operativa (OT) accessibili tramite Internet. “Le raccomandazioni indicate restano valide“, ha precisato il BfV.