(LaPresse) I ponti Nord e Sud di Kiev sono stati chiusi completamente al traffico dopo essere stati danneggiati da un attacco russo con missili balistici nella notte. Il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, ha annunciato che sono in corso le verifiche tecniche per valutare l’entità dei danni e stabilire gli interventi necessari. Solo al termine delle ispezioni sarà possibile determinare quando i due ponti potranno essere riaperti alla circolazione. L’attacco ha provocato inoltre danni alle infrastrutture e diversi incendi in quattro distretti della città: Holosiivskyi, Desnianskyi, Dniprovskyi e Obolonskyi. Le autorità locali stanno quindi valutando le conseguenze del bombardamento e i tempi necessari per il ripristino della viabilità.