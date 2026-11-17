Il 17 novembre 1869 segnò una vera e propria rivoluzione nei trasporti via mare. In Egitto venne infatti inaugurato il Canale di Suez, che per la prima volta permetteva di passare direttamente dal mar Mediterraneo all’Oceano Indiano senza costringere le navi a circumnavigare l’Africa, come accaduto per secoli. Alla cerimonia di inaugurazione partecipò anche l‘imperatrice Eugenia: fu proprio il panfilo francese Aigle, su cui viaggiava la sovrana, ad aprire il corteo di navi che inaugurò il canale appena costruito.

Lungo poco più di 193 km, il Canale di Suez va dal settentrionale Port Said al meridionale Port Tewfik. Ogni giorno sono decine le navi che lo solcano. Tra il 2014 e il 2015, per volere dell’amministrazione egiziana, è stato ampliato con un ramo laterale di 35 km: l’apertura ufficiale è avvenuta nel 2016.

Una delle navi cargo che oggi solcano il Canale di Suez. (Suez Canal Authority via AP)

Proprio come accadeva 157 anni fa, il Canale di Suez continua a svolgere un ruolo cruciale nella facilitazione dei commerci mondiali. Certo, rispetto alle navi a vapore che un tempo salutavano le coste egiziane, oggi le grandi imbarcazioni che lo affollano solo alimentate con il petrolio, con il rischio di causare danni ambientali per lo sversamento di greggio in mare. La sua importanza strategica resta però immutata.