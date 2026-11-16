William e Kate in India, i principi del Galles in metropolitana a Mumbai

I principi del Galles William e Kate hanno viaggiato sulla metropolitana di Mumbai per sottolineare l’importanza del trasporto urbano sostenibile. La coppia reale è arrivata in India per una visita di tre giorni, il loro primo viaggio all’estero insieme da quando a Catherine è stato diagnosticato un tumore nel 2024. Poco dopo l’arrivo, hanno partecipato a una partita di cricket di strada nel quartiere Ballard Estate, mentre domani parteciperanno alla premiazione dell’Earthshot Prize. Fondata da William, questa iniziativa ambientale assegna a cinque vincitori 1,3 milioni di dollari ciascuno per potenziare le soluzioni volte ad affrontare il cambiamento climatico.