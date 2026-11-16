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lunedì 16 novembre 2026

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Usa, disservizi online per le principali banche

Usa, disservizi online per le principali banche
Photo by: Michael Kappeler/picture-alliance/dpa/AP Images
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Il problema riguarda Chase, Bank of America, Wells Fargo e U.S. Bank

Le principali banche statunitensi, tra cui Chase, Bank of America, Wells Fargo e U.S. Bank hanno riscontrato diffusi disservizi nei servizi di banking online e nelle procedure di accesso. Secondo quanto riportano i media Usa, migliaia di utenti hanno inviato segnalazioni su Downdetector, lamentando principalmente difficoltà nell’accesso ai portali web, nell’utilizzo delle app mobili e nell’effettuazione di bonifici o trasferimenti di denaro. L’assistenza di Chase ha confermato il disservizio, dichiarando di essere al lavoro per risolvere un problema tecnico che sta interessando le piattaforme di banking online. 

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