Usa, disservizi online per le principali banche

Le principali banche statunitensi, tra cui Chase, Bank of America, Wells Fargo e U.S. Bank hanno riscontrato diffusi disservizi nei servizi di banking online e nelle procedure di accesso. Secondo quanto riportano i media Usa, migliaia di utenti hanno inviato segnalazioni su Downdetector, lamentando principalmente difficoltà nell’accesso ai portali web, nell’utilizzo delle app mobili e nell’effettuazione di bonifici o trasferimenti di denaro. L’assistenza di Chase ha confermato il disservizio, dichiarando di essere al lavoro per risolvere un problema tecnico che sta interessando le piattaforme di banking online.