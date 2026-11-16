Le principali banche statunitensi, tra cui Chase, Bank of America, Wells Fargo e U.S. Bank hanno riscontrato diffusi disservizi nei servizi di banking online e nelle procedure di accesso. Secondo quanto riportano i media Usa, migliaia di utenti hanno inviato segnalazioni su Downdetector, lamentando principalmente difficoltà nell’accesso ai portali web, nell’utilizzo delle app mobili e nell’effettuazione di bonifici o trasferimenti di denaro. L’assistenza di Chase ha confermato il disservizio, dichiarando di essere al lavoro per risolvere un problema tecnico che sta interessando le piattaforme di banking online.
Usa, disservizi online per le principali banche
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Il problema riguarda Chase, Bank of America, Wells Fargo e U.S. Bank