Ucraina, Zelensky: “Distrutto il 55% della capacità di raffinazione del petrolio russo” – La diretta

L’Ucraina ha messo fuori uso il 55% della capacità di raffinazione del petrolio russo. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky nel suo consueto discorso serale. Dall’altro lato Mosca ha fatto sapere di aver distrutto nella notte, complessivamente, 1.336 droni ucraini. Gli attacchi incrociati dunque proseguono mentre Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping si apprestano a incontrarsi giovedì a Shenzhen, in Cina, a margine del vertice Apec. Gli statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff hanno poi cercato di dissipare i timori che i tre leader potessero negoziare un accordo di ampia portata con il presidente russo scavalcando l’Europa e l’Ucraina.