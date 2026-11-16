Ucraina, Zelensky: “Distrutto il 55% della capacità di raffinazione del petrolio russo” – La diretta

L’Ucraina ha messo fuori uso il 55% della capacità di raffinazione del petrolio russo. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky nel suo consueto discorso serale. Dall’altro lato Mosca ha fatto sapere di aver distrutto nella notte, complessivamente, 1.336 droni ucraini. Gli attacchi incrociati dunque proseguono mentre Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping si apprestano a incontrarsi giovedì a Shenzhen, in Cina, a margine del vertice Apec. Gli statunitensi Jared Kushner e Steve Witkoff hanno poi cercato di dissipare i timori che i tre leader potessero negoziare un accordo di ampia portata con il presidente russo scavalcando l’Europa e l’Ucraina.
Punti chiave
- Germania: "Ue ha già un'architettura di sicurezza, no a richieste assurde di Putin"
- Spagna: "Niente si può decidere senza Madrid al tavolo"
- Finlandia scrive alla Commissione Ue: "Agire contro cripto-asset"
- Kallas: "Dalla Russia richieste assurde"
- Pechino: "La pace mondiale al centro del vertice Xi-Trump-Putin"
- Kallas: "Prima di tutto il cessate il fuoco, poi si discute"
- Il principe Harry partecipa agli Invictus Games a Leopoli
- Kallas: "Concordato il formato dei negoziati, ora discutere la sostanza"
- Filorussi: "Kiev ha colpito il ponte di Crimea, traffico bloccato"
- Mosca: "600 droni di Kiev verso Mosca, la maggior parte distrutta"
“L’Europa ha un’architettura di sicurezza. Non ne abbiamo bisogno di una nuova. Abbiamo semplicemente bisogno che tutti rispettino quella esistente. Dal punto di vista europeo, questa è la base per qualsiasi accordo possibile”. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, al suo arrivo al Consiglio Affari Esteri della Ue a Bruxelles.
“Manterremo questa linea, indipendentemente da quanto rumorosamente la Russia di Putin cerchi di orientare il dibattito a proprio favore con richieste massimaliste sempre più assurde”, ha detto ancora Wadephul, sottolineando che “assumersi la responsabilità della sicurezza e della stabilità in Europa significa naturalmente anche continuare a sostenere l’Ucraina. Solo partendo da una posizione di forza è possibile negoziare una stabilità duratura per l’Europa”.
“Il formato prescelto prevede il coinvolgimento dei consiglieri per la sicurezza nazionale. I ministri degli Esteri non sono attualmente inclusi, sebbene io ritenga che, a un certo punto, dovranno esserlo. A mio avviso, il gruppo conta troppi attori; ciò potrebbe generare una cacofonia. Non è questo il modo più efficace in cui l’Europa possa operare. Inoltre, mancano alcuni attori istituzionali chiave. L’Alta Rappresentante – la voce dell’Europa in materia di politica estera – dovrebbe senza dubbio farne parte. Per quanto riguarda la Spagna, occorre chiarire un punto a tutti: nulla che riguardi la sicurezza europea, né le relazioni tra l’Europa e l’Ucraina, verrà deciso senza che la Spagna sieda a quel tavolo e possa far sentire la propria voce. Su questo non ci sono dubbi”. Lo dice il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares Bueno al suo arrivo al Consiglio Affari esteri Ue a Bruxelles.
“Le nostre sanzioni contro la Russia non devono essere aggirate, man mano che il denaro trova nuove vie per circolare. Oggi ho inviato una lettera alla Commissione europea chiedendo un’azione più incisiva a livello di Ue per contrastare le cripto-asset che sostengono la macchina bellica russa. Dobbiamo bloccare i flussi di criptovalute che finanziano il conflitto e indebolire la capacità della Russia di finanziare la sua guerra di aggressione”. Lo dice la ministra finlandese degli Esteri Elina Valtonen arrivando al Consiglio Affari esteri Ue a Bruxelles.
“Le richieste russe sono richieste massimaliste e, a dire il vero, assurde; se guardiamo alla storia, infatti, nessuno di questi Paesi ha mai attaccato la Russia. Si tratta del loro solito modus operandi: avanzano una lunga serie di pretese, aggiungendone magari altre ancora, così che, nel momento in cui fanno un passo indietro, finiscono per apparire ragionevoli – il che, ovviamente, non è vero”. Lo dice l’Alta Rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas al suo arrivo al Consiglio Affari esteri.
“Dobbiamo – sottolinea – mantenere uno sguardo lucido e realistico. Per questo, chiunque sia al tavolo delle negoziazioni, bisognerebbe sempre chiedere: ‘Avete preteso qualcosa in cambio?’. Se si tratta di richieste massimaliste, sono state effettivamente avanzate delle contro-richieste? E ancora: cosa possiamo offrire noi? Perché, non dimentichiamolo, abbiamo delle leve a nostra disposizione, come le sanzioni e i beni congelati. Spero vivamente che non venga fatto alcun passo senza ottenere nulla in cambio – non solo per quanto riguarda l’Ucraina, ma anche in un’ottica di sicurezza europea, dato che si tratta di una questione di lungo periodo”.
Nel vertice in programma il 19 novembre a Shenzhen il presidente cinese Xi Jinping, il presidente americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin “si confronteranno in modo approfondito sulle questioni relative alla salvaguardia della pace mondiale e alla promozione della stabilità strategica nelle relazioni tra le grandi potenze”. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, in una conferenza stampa, come riporta Cctv.
“E’ necessario vedere da parte russa concessioni chiare che dimostrino la volontà di attenersi a quanto pattuito. Ma, ribadisco, non complichiamo inutilmente il quadro attuale: ciò di cui abbiamo bisogno è un cessate il fuoco, un cessate il fuoco che permetta di avviare discussioni su qualsiasi altra questione. Al momento non ne vediamo traccia. Al contrario, la Russia sta intensificando le ostilità, colpendo infrastrutture – come linee ferroviarie, ponti e impianti energetici – con l’obiettivo di infliggere la massima sofferenza alla popolazione civile e spingere così gli ucraini alla resa prima dell’arrivo del rigido inverno”. Lo dice l’Alta Rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas al suo arrivo al Consiglio Affari esteri.
Il principe Harry ha partecipato agli Invictus Games panucraini a Leopoli, manifestando personalmente il proprio sostegno ai difensori dell’Ucraina. Lo ha riferito su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale di Leopoli, Maksym Kozytskyi, citato da Ukrinform. “Il principe Harry è arrivato ai Giochi nazionali degli Invincibili a Leopoli. Ha sostenuto personalmente i nostri militari durante le gare di rugby in carrozzina”, ha dichiarato.
Kozytskyi ha sottolineato che si tratta di un gesto particolarmente toccante, poiché fu proprio il principe Harry a fondare gli Invictus Games nel 2014. Secondo quanto riferito dal governatore, quest’anno circa 500 partecipanti provenienti da tutta l’Ucraina si sono iscritti agli Invictus Games di Leopoli. Al termine delle competizioni verrà selezionata una squadra nazionale composta da 60 veterani e militari in servizio, che rappresenteranno il Paese agli Invictus Games internazionali, in programma a Birmingham nel 2027.
“Secondo quanto abbiamo appreso, gli americani affermano che gli europei saranno coinvolti nel prossimo ciclo di colloqui, motivo per cui è stato concordato questo formato” E5+Ue, “ma ritengo che, al momento, la cosa più importante sia continuare a discutere la sostanza, insistendo ancora una volta sulla necessità di un cessate il fuoco e su futuri negoziati volti a garantire una pace duratura, in modo tale che la Russia non possa tornare ad attaccare”. Lo dice l’Alta Rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas al suo arrivo al Consiglio Affari esteri.
Le forze armate ucraine hanno attaccato il ponte di Crimea, bloccando il traffico fino a mezzogiorno. Lo afferma il governatore, per conto di Mosca, della regione annessa nel 2014, Serghei Aksyonov, aggiungendo che il raid ha provocato un blocco del traffico fino alle 12 locali. Aksyonov ha aggiunto che a Kerch è stato istituito un centro di risposta alle emergenze e che tutti i servizi competenti sono coinvolti nelle operazioni di soccorso.
Seicento droni si stavano dirigendo verso la regione di Mosca e la maggior parte è stata abbattuta dalle forze di difesa aerea russe. Lo ha annunciato il sindaco della Capitale, Serghey Sobyanin, citato dalla Tass. “Tra le 17:00 del 15 novembre e le 8:00 del 16 novembre, circa 600 droni si sono diretti verso la regione di Mosca. La maggior parte di essi è stata distrutta dal sistema di difesa aerea del ministero della Difesa ai confini più distanti. Centonovantuno droni sono stati neutralizzati mentre si avvicinavano a Mosca”, ha aggiunto.
Nella notte le forze russe hanno distrutto complessivamente 1.336 droni ucraini. Lo riporta la Tass, citando il ministero russo della Difesa, secondo cui i droni sono stati intercettati nei territori di Tver, Belgorod, Bryansk, Kursk, Kaluga, Tula, Ryazan, Oryol, Voronezh, Vladimir, Smolensk, Nizhny Novgorod, Rostov, Krasnodar, Crimea, Mosca e sulle acque del Mar d’Azov e del Mar Nero.
Il precedente attacco su vasta scala, paragonabile per numero di droni – spiega la Tass – si è verificato nella notte del 13 novembre, quando le difese aeree russe hanno abbattuto 1.198 droni. Prima di allora, uno degli attacchi più ingenti era stato registrato il 29 ottobre, quando erano stati colpiti 1.214 bersagli aerei.L’attacco più massiccio dell’anno si è verificato il 20 settembre, ultimo giorno delle elezioni della Duma. In quell’occasione, erano stati intercettati e distrutti 1.951 droni ucraini e otto missili.
Pechino ha confermato il vertice trilaterale fra il presidente cinese, Xi Jinping, e quelli di Russia e Stati Uniti, Donald Trump e Vladimir Putin per il 19 novembre a Shenzhen, nel Paese asiatico. Lo ha affermato oggi un portavoce del ministero cinese degli Esteri, citato da Xinhua. Nessun dettaglio sugli argomenti che verranno trattati, ma i temi non mancano: dalle guerre in Ucraina e Medioriente, alla crisi energetica globale.
Le forze ucraine hanno messo fuori uso il 55% della capacità di raffinazione del petrolio russo. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo consueto discorso serale, ripreso da Kyiv Independent. Parole che arrivano mentre i droni ucraini a lungo raggio continuano a prendere di mira i siti di produzione petrolifera russi che alimentano le forze armate del Paese, e mentre gli attacchi di Mosca continuano a colpire le infrastrutture energetiche ucraine.
“Complessivamente, abbiamo già neutralizzato oltre il 55% della capacità di raffinazione petrolifera russa”, ha dichiarato Zelensky , citando un rapporto del generale Mykhailo Drapatyi. “Questa è una risposta adeguata al rifiuto della Russia di allentare la tensione e ai suoi attacchi contro le nostre infrastrutture energetiche”, ha aggiunto.