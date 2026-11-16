Ucraina, Mosca avverte: “La pace passa da una nuova architettura di sicurezza europea”. Zelensky: “Putin vuole ridisegnare i confini del continente”

Gli obiettivi della Russia con la guerra in Ucraina non sono cambiati, restano quelli fissati da Vladimir Putin nel 2024, e la soluzione del conflitto è legata alla costruzione di una nuova architettura di sicurezza europea. I contorni della posizione del Cremlino si fanno sempre più chiari dopo gli ultimi giorni di incontri diplomatici.

Le condizioni della Russia

Il primo punto è stato enunciato chiaramente da Sergey Lavrov, il ministro degli Esteri russo: “La linea negoziale sarà strutturata in modo tale da raggiungere gli obiettivi dell’operazione militare speciale che sono stati formulati dal presidente” Putin a giugno del 2024 e da allora non sono mai cambiati”. Nel 2024 Putin aveva illustrato le sue condizioni per la pace dicendo che Kiev avrebbe dovuto ritirarsi da quattro regioni – Donetsk e Luhansk (che costituiscono il Donbas), nonché Zaporizhzhia e Kherson – e avrebbe dovuto rinunciare all’adesione alla Nato: dunque affermare che restano gli obiettivi del 2024 è una tegola sulla proposta che Volodymyr Zelensky ha riferito di avere ricevuto dagli Stati Uniti, cioè di un ritiro delle forze di Kiev dal Donbas in cambio dell’ammissione alla Nato.

Il presidente russo Vladimir Putin, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov (Pavel Bednyakov, Sputnik, foto del pool del Cremlino via AP)

In secondo luogo, per Mosca “una soluzione del conflitto in Ucraina sarà legata a una nuova architettura di sicurezza nel continente europeo”. Nella sua visione, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, “si tratta di due parti integranti e nessuna delle due può esistere senza l’altra”. Al punto che Peskov ha minacciato l’Europa di usare la forza per raggiungere i propri obiettivi: “Naturalmente, a un certo punto dovremo discuterne con gli europei. È un’altra questione se non vogliono veramente la pace: in tal caso sarà inutile, allora dovremo insistere. In assenza di qualsiasi margine di negoziazione, dovremo farlo con la forza”, ha detto. Mentre Lavrov chiosava che a suo modo di vedere gli europei “vogliono saltare sull’ultimo treno” dei negoziati.

L’Europa post guerra a cui aspira la Russia – aveva svelato solo qualche ora prima il New York Times riferendo di un ‘non paper’ presentato dai russi agli inviati di Donald Trump nel loro recente incontro a porte chiuse – prevederebbe il ritiro della Nato nelle posizioni che occupava nel 1997, cioè prima che l’alleanza occidentale si espandesse verso i confini russi, e la Guerra fredda e il Patto di Varsavia come modello. Un tentativo di Putin di riaffermare una sfera di influenza di stampo sovietico che si estende dall’Europa all’Asia centrale.

L’incontro tra Putin, Trump e Xi Jinping e le preoccupazioni di Kiev

Il tutto mentre lo stesso Putin si appresta a incontrare giovedì in una riunione trilaterale Donald Trump e Xi Jinping a Shenzhen, in Cina, a margine del vertice Apec. Riunione che in tanti hanno paragonato alla Conferenza di Yalta, l’incontro del 1945 in cui i leader di Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica concordarono di dividere la Germania e Berlino in quattro zone di occupazione militare e definirono i piani per l’istituzione delle Nazioni Unite. Jared Kushner e Steve Witkoff hanno subito iniziato a lavorare per dissipare i timori che potessero negoziare un accordo di ampia portata con Putin scavalcando l’Europa e l’Ucraina.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy (Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix via AP)

Dal canto suo Volodymyr Zelensky venerdì ha messo in guardia dal discutere di un nuovo quadro di sicurezza per l’Europa nell’ambito degli sforzi volti a porre fine alla guerra, avvertendo che Mosca potrebbe sfruttare tali discussioni per indebolire la Nato e ridisegnare i confini del continente. Per lui – che continua a denunciare che sono ancora in vigore restrizioni all’uso del sistema satellitare Starshield di Elon Musk nei territori ucraini occupati – eventuali modifiche agli accordi di sicurezza europei devono essere decise dai membri europei della Nato solo dopo la fine della guerra.

Il ruolo dell’Europa nei negoziati

Gli ultimi giorni sono stati fitti di incontri diplomatici. Il 10 e l’11 novembre ad Abu Dhabi si è tenuto il secondo round di colloqui trilaterali Ucraina-Russia-Usa, mediati da Washington; successivamente gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner si sono recati prima a Mosca da Vladimir Putin e poi da Volodymyr Zelensky a Dublino, dove il leader di Kiev si trovava per incontrare gli alleati europei. Ha assunto sempre più forza il tema della partecipazione dell’Europa al tavolo dei negoziati e, nel vertice europeo informale di Dublino di venerdì, la scelta dei capi di Stato e di governo Ue per la rappresentazione dell’Europa nei negoziati sull’Ucraina è ricaduta su un formato che include le istituzioni europee e i Paesi E5 – cioè Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia, insieme alla Commissione Ue e al Consiglio.

Peskov ha riferito che i negoziatori designati dall’Europa non hanno ancora tentato di contattare la Russia e ha poi criticato gli europei: “Sono semplicemente incapaci di prendere decisioni tempestive a causa della loro disunione. Questo sta frenando tutto. Resta da vedere se troveranno l’opportunità e la forza per raggiungere finalmente un terreno comune e agire rapidamente. Non ancora”. L’Ucraina sarà intanto sul tavolo della riunione dei ministri degli Esteri Ue di lunedì a Bruxelles, a cui parteciperà anche il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha. L’Alta rappresentante per la politica estera Ue, Kaja Kallas, ha riferito che i ministri “dovrebbero approvare nuovi elenchi di sanzioni contro la Russia, che includono banche, acquirenti e società che sostengono la flotta fantasma”. Il titolare della Farnesina Antonio Tajani ribadirà l’impegno italiano a sostenere Kiev, soprattutto in vista dell’inverno, e il pieno sostegno al rilancio dei negoziati per raggiungere una pace giusta e duratura, sottolineando la necessità di una partecipazione attiva dell’Europa al tavolo negoziale.

Il confine tra Estonia e Russia a Narva (Foto AP/Sergei Grits)

Estonia, possibile chiusura del confine con la Russia a dicembre

Intanto il primo ministro estone Kristen Michal ha richiesto che vengano intraprese le “misure necessarie” per chiudere il confine orientale dell’Estonia con la Russia, in seguito a un tentativo di incendio doloso avvenuto sabato mattina, attribuito ai servizi di intelligence russi. È probabile che il confine venga chiuso nel mese di dicembre.