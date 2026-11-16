Thailandia, almeno 11 morti in un incendio a Phuket

Un incendio ha distrutto un edificio a Phuket, nel sud della Thailandia, causando la morte di almeno 11 persone e il ferimento di altre 17, secondo quanto riferito dalle autorità. Il rogo è divampato in un palazzo che ospitava un negozio di noleggio moto al piano terra e abitazioni ai piani superiori. Le prime indagini hanno rivelato che, poco prima dello scoppio dell’incendio, era esploso un trasformatore elettrico nelle vicinanze. L’isola di Phuket si trova nel sud della Thailandia ed è una popolare meta turistica.