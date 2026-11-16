Negli Stati Uniti, dopo il blocco del weekend, United Airlines ha dichiarato in un comunicato che un problema tecnico – attualmente in fase di risoluzione – sta riguardando i voli in partenza, ma non ha alcun impatto sui quelli già in corso né su quelli operati da United Express.

Il problema informatico di United è solo l’ultimo di una serie di significativi guasti tecnologici nel Paese e nel resto del mondo. Nelle scorse ore, migliaia di utenti hanno segnalato l’impossibilità di accedere ai propri conti online presso diversi importanti istituti bancari statunitensi, in seguito a un problema tecnico riscontrato da JP Morgan Chase. Venerdì scorso, la Federal Aviation Administration aveva disposto il blocco di tutti i voli a causa del malfunzionamento di un nuovo router, che ha mandato in tilt il datato sistema di controllo del traffico aereo. Il giorno precedente, anche Microsoft aveva subito una grave interruzione del servizio di posta elettronica Outlook; l’azienda ha comunicato sabato che i servizi sono stati completamente ripristinati.