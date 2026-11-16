Come da tradizione, anche quest’anno si è tenuto al Guildhall di Londra il banchetto del Lord Mayor, occasione in cui si insedia il nuovo Lord della capitale. L’uscente Susan Langley ha lasciato il posto all’assessore Bronek Masojada, che per tutto il 2027 avrà il compito di guidare la City of London Corporation. Si tratta di un incarico da non confondere con quello del sindaco effettivo, che resta il laburista Sadiq Khan.

Alla cena sfarzosa che si è tenuta questa sera ha partecipato anche il premier Andy Burnham, accompagnato dalla moglie Marie-France Van Heel. Il primo ministro ha tenuto un discorso, poi è stato dato il via al banchetto. Le foto che vi proponiamo restituiscono l’atmosfera di gala della serata.